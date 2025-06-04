Darts-WM 2026 - Fallon Sherrock: Von der "Queen of the Palace" zum Karriereende?

Bei der WM 2020 sorgte Fallon Sherrock für zahlreiche Schlagzeilen. In der Folge wurde es stetig ruhiger um die Engländerin, die bei der laufenden WM 2026 nochmal für Furore sorgen will. Was ist passiert? Im Januar 2020 schien es, als hätte die Darts-Welt einen neuen Star. Damals hatte Fallon Sherrock gerade erst Geschichte geschrieben, als erste Frau überhaupt ein Match bei der Weltmeisterschaft gewonnen und sogar die 3. Runde erreicht. Darts-WM 2026 - Peinliches Aus für Raymond van Barneveld: "Legende deklassiert"

Darts-WM 2026: Peter Wright zweifelt an Michael van Gerwens Sehkraft In den folgenden Jahren konnte die "Queen of the Palace" an diese Leistung aber nur noch selten anknüpfen. Zwar nahm sie noch vier weitere Male an der WM teil. Einen Sieg konnte sie allerdings nicht mehr feiern.

Und auch auf dem restlichen PDC-Circuit konnte die 31-Jährige nur ab und zu ihr Können aufblitzen lassen. 2021 überzeugte sie beim Grand Slam. Dort zog sie bis ins Viertelfinale ein, musste sich dort aber knapp (13:16) Peter Wright geschlagen geben. Bei den Nordic Darts Masters 2021 schaffte sie es sogar bis ins Finale, zog dort mit 7:11 aber gegen Superstar Michael van Gerwen den Kürzeren.

Krankheitsprobleme und Trennung von Cameron Menzies: Sherrock hat harte Monate hinter sich Wirkliche Ausrufezeichen setzte sie in der Folge aber nur noch bei der PDC Women's Series. 2022 gewann sie das World Matchplay, 2024 und 2025 erreichte sie dort erneut das Finale. Darts-WM 2026: Alle Sessions LIVE im Stream auf Joyn! Anfang Juni 2025 machte Sherrock dann traurige Neuigkeiten öffentlich. Wie die "Queen of the Palace" bekanntgab, wolle sie 2026 keine Turniere spielen und ihre Karriere vorerst beenden. Ein Grund dafür dürfte auch ihre Gesundheit sein. Sherrock hat schon länger mit einem Nierenleiden zu kämpfen und muss regelmäßig Medikamente einnehmen. Zudem trennte sie sich von ihrem langjährigen Freund Cameron Menzies. Der Schotte sorgte bei der diesjährigen WM für Aufsehen, als er nach seiner Niederlage gegen Charlie Manby wild auf einen Tisch einschlug.

Fallon Sherrock: Macht sie eine Darts-Pause oder nicht? Sherrock blickt indes nach vorne. Die eigentlich für 2026 angekündigte Pause scheint im Moment kein Thema mehr zu sein. Kurz vor dem Start der WM erklärte sie in einer Presserunde: "Das Leben ist gar nicht so schlecht. Ich habe kürzlich einige gute Nachrichten erhalten." "Nächstes Jahr werde ich hoffentlich keine Schwierigkeiten haben, einfach weitermachen und so spielen wie vor fünf oder sechs Jahren. Ich fühle mich definitiv etwas energiegeladener, positiver und weniger müde", so die Engländerin weiter. Bei der Darts-WM 2026 trifft Sherrock in der 1. Runde auf Dave Chisnall. Gegen "Chizzy" ist die "Queen of the Palace" zwar krasse Außenseiterin, der 45-Jährige läuft seiner Form allerdings seit einigen Monaten hinterher. Es ist also eigentlich alles angerichtet für eine Überraschung. Der Sieger der Partie trifft in der 2. Runde übrigens auf Ricardo "Pikachu" Pietreczko. Das Duell hat also direkte Auswirkungen auf den weiteren Turnierverlauf des Deutschen.