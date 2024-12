Darts-WM: Florian Hempel nimmt erste Hürde souverän

Nächster Deutscher in Runde 2 der Darts-WM. Florian Hempel setzt sich gegen Jeffrey de Zwaan durch.

Florian Hempel hat den Einzug in die zweite Runde der Darts-WM in London geschafft. Der Kölner, der zum vierten Mal beim Spektakel im Ally Pally antritt, gewann sein Auftaktmatch gegen den Niederländer Jeffrey de Zwaan 3:1. Vor Hempel hatten auch Ricardo Pietreczko (Hannover) und WM-Debütant Kai Gotthardt (Esslingen) die erste Runde überstanden, Gotthardt schied allerdings am Freitag aus.

Hempel hat dagegen weiter die Chance, sein bestes WM-Resultat zu übertreffen: Der 34-Jährige stand zweimal in der dritten Runde und träumt von mehr: "Ich hätte schon Bock mal einen Run bei einem Major zu starten, wieso nicht bei der WM?", sagte er vor Turnierbeginn.

Als letzter der sechs Deutschen greift am Sonntag Martin Schindler ins Geschehen ein, der Gesetzte hatte ein Freilos in der ersten Runde und trifft auf den Engländer Callan Rydz.

Gotthardt hatte am Freitagnachmittag eine Überraschung verpasst. Der 29-Jährige mit dem Spitznamen "The Tunnel" unterlag dem Weltranglistenachten Stephen Bunting (England) 1:3 und vergab dabei einige Chancen zum 2:0 in Sätzen. "Ich habe mir einfach zu wenig Zeit gelassen, ich bin selber schuld an dieser Situation, es hätte anders laufen können", sagte Gotthardt enttäuscht bei Sport1.

In der ersten Runde gescheitert waren der frühere Halbfinalist Gabriel Clemens und Niko Springer. Zum ersten Mal in der Geschichte der PDC-Weltmeisterschaft waren sechs Deutsche dabei.