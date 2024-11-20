Die Darts-Weltmeisterschaft 2026 ist in vollem Gange. ran hat alle Informationen zum Highlight des Jahres zusammengefasst. Seit dem 11. Dezember fliegen bei der Darts-WM 2026 im berühmten Alexandra Palace die Pfeile. Darts-WM 2026: Alle Sessions LIVE im Stream auf Joyn!

Darts-WM: So seht ihr das Finale 2026 im TV und Stream Rund drei Wochen kämpfen insgesamt 128 Spieler um den größten Titel im Darts-Sport. Als großer Favorit geht natürlich erneut Superstar Luke Littler in das Turnier. Der erst 18-Jährige strebt eine Titelverteidigung an, muss dafür aber wohl sein absolutes "A-Game" abrufen.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

ran hat alle Infos rund um die WM 2026 zusammengefasst.

- Anzeige -

Wann startete die Darts-WM 2026 und wie sieht der Spielplan aus? Die PDC World Darts Championship startete am 11. Dezember 2025 in London. Über die Weihnachtsfeiertage und am 31. Dezember wird dann auch im Alexandra Palace pausiert. Das Turnier endet mit dem Finale am 3. Januar, bei dem der neue Weltmeister gekürt wird. Startdatum: Donnerstag, 11. Dezember 2025 Weihnachtspause: 24., 25. & 26. Dezember 2025 (keine Spiele) Silvesterpause: 31. Dezember 2025 (keine Spiele) Finale: Samstag, 3. Januar 2026, 21 Uhr Den kompletten Spielplan der Darts-WM 2026 gibt's auch auf ran.de. Auch interessant: Darts-WM: Luke Littler beschmutzt den WM-Titel - Kommentar

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

2023 2024 2025 2026 1. Runde 2. Runde 3. Runde Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale PDC Weltmeisterschaft 21:15 Luke Littler L. Littler -:- 0 0 G. van Veen Gian van Veen

Darts-WM 2026 heute live: Wer überträgt das Turnier im Free-TV? Das Turnier wird im deutschen Free-TV von Sport1 übertragen.

- Anzeige -

Darts-WM 2026 heute live: Wer überträgt das Turnier im Livestream? Das Turnier wird im Livestream von Joyn übertragen. Dafür ist KEIN kostenpflichtiges Abo nötig. Zudem können die Spiele auch bei DAZN geschaut werden. Dies ist jedoch erst nach Abschluss eines Abos möglich.

- Anzeige -