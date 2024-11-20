- Anzeige -
Darts-WM im Ally Pally

Darts-WM heute live: Finale mit Littler vs. Van Veen - Übertragung im Free-TV, kostenlosen Stream und Ticker

  • Aktualisiert: 03.01.2026
  • 16:42 Uhr
  • ran.de

Die Darts-Weltmeisterschaft 2026 ist in vollem Gange. ran hat alle Informationen zum Highlight des Jahres zusammengefasst.

Seit dem 11. Dezember fliegen bei der Darts-WM 2026 im berühmten Alexandra Palace die Pfeile.

Rund drei Wochen kämpfen insgesamt 128 Spieler um den größten Titel im Darts-Sport. Als großer Favorit geht natürlich erneut Superstar Luke Littler in das Turnier. Der erst 18-Jährige strebt eine Titelverteidigung an, muss dafür aber wohl sein absolutes "A-Game" abrufen.

3rd January 2025, Alexandra Palace, London, England; 2024 25 PDC Paddy Power World Darts Championships Final Day 16; Luke Littler lifts the PDC World Championship, WM, Weltmeisterschaft trophy afte...

Darts-WM 2026: Alle Sessions LIVE im Stream auf Joyn!

Verfolge alle Sessions der Darts-WM 2026 im Livestream auf Joyn.

ran hat alle Infos rund um die WM 2026 zusammengefasst.

Wann startete die Darts-WM 2026 und wie sieht der Spielplan aus?

Die PDC World Darts Championship startete am 11. Dezember 2025 in London. Über die Weihnachtsfeiertage und am 31. Dezember wird dann auch im Alexandra Palace pausiert. Das Turnier endet mit dem Finale am 3. Januar, bei dem der neue Weltmeister gekürt wird.

Startdatum: Donnerstag, 11. Dezember 2025

Weihnachtspause: 24., 25. & 26. Dezember 2025 (keine Spiele)

Silvesterpause: 31. Dezember 2025 (keine Spiele)

Finale: Samstag, 3. Januar 2026, 21 Uhr

Den kompletten Spielplan der Darts-WM 2026 gibt's auch auf ran.de.

Externer Inhalt

PDC Weltmeisterschaft
03.01.2026
21:15
Luke Littler
L. Littler
England
-:-
0
0
Niederlande
G. van Veen
Gian van Veen

Darts-WM 2026 heute live: Wer überträgt das Turnier im Free-TV?

Das Turnier wird im deutschen Free-TV von Sport1 übertragen.

Darts-WM 2026 heute live: Wer überträgt das Turnier im Livestream?

Das Turnier wird im Livestream von Joyn übertragen. Dafür ist KEIN kostenpflichtiges Abo nötig.

Zudem können die Spiele auch bei DAZN geschaut werden. Dies ist jedoch erst nach Abschluss eines Abos möglich.

PDC World Darts Championship: Wer zeigt das Turnier im Pay-TV?

DAZN zeigt sämtliche Partien der Darts-WM im Pay-TV. Dafür müsst ihr zuvor aber ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen.

