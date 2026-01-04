- Anzeige -
Darts

Darts-Weltrangliste: Littler enteilt immer mehr - van Veen überholt van Gerwen

  • Aktualisiert: 04.01.2026
  • 10:36 Uhr
  • SID

Weltmeister Luke Littler enteilt in der Darts-Weltrangliste immer mehr. Der Blick auf das große Ganze offenbart einen Zeitenwandel.

Darts-Sensation Luke Littler ist an der Spitze der PDC-Weltrangliste enteilt. Durch seinen zweiten Weltmeistertitel hat der 18-jährige Engländer mit 2,77 Millionen Pfund in den vergangenen zwei Jahren mehr als doppelt so viel Preisgeld eingespielt wie Verfolger Luke Humphries (1,172 Millionen). Littler wird damit mindestens bis zum World Grand Prix im Oktober die Nummer eins bleiben.

Der Teenager ist der Anführer der neuen Generation, die die Szene längst bestimmt. WM-Finalist Gian van Veen, nur fünf Jahre älter als Littler, rückte durch seinen Lauf im Alexandra Palace auf Rang drei (912.500 Pfund) vor. Zwischen Littler und van Veen liegt der 30-jährige Engländer Humphries, der Weltmeister von 2024 ist der letzte Spieler, der Littler im Alexandra Palace besiegen konnte.

Der Niederländer van Veen löste den Ex-Dominator Michael van Gerwen nach 13 Jahren als Nummer eins seines Landes ab. Van Gerwen, der im Achtelfinale ausgeschieden war, ist nur noch Weltranglistenvierter. Weitere junge Spieler wie der nordirische Team-Weltmeister und neue Weltranglistenneunte Josh Rock (24) haben sich bereits in der Spitze etabliert.

Justin Hood als großer Gewinner

Deutschlands Topspieler Martin Schindler rutschte um zwei Positionen ab. Nach der WM, bei der der Strausberger in Runde drei ausschied, steht die deutsche Nummer eins auf Rang 15. Ricardo Pietreczko büßte einen Platz ein und liegt auf dem 34. Rang.

Zu den großen Gewinnern zählt neben Halbfinalist Ryan Searle (von Platz 20 auf 8) auch Justin Hood, der als Debütant ins Viertelfinale vorstieß. "Happy Feet" schob sich um 36 Plätze vor auf Rang 50. Der zweimalige WM-Champion Gary Anderson, ebenfalls in der Vorschlussrunde ausgeschieden, ist als Sechster zurück in den Top 10.

