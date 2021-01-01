- Anzeige -
Darts-WM heute live: Wie hoch sind die Preisgelder von Luke Littler, Luke Humphries, Michael van Gerwen und Co.?

  • Aktualisiert: 30.12.2025
  • 10:04 Uhr
  • ran.de

Bei der Darts-WM 2026 geht es um große Preisgelder. Für den Sieger gibt es einen dicken Zahltag.

Wenn der Weltmeister bei der Darts-WM 2026 gekrönt wird, erhält er nicht nur die Sid Waddell Trophy, sondern auch ein Preisgeld in Höhe von 1.000.000 britischen Pfund (ca. 1.144.000 Euro).

Ab dem 11. Dezember kämpfen insgesamt 128 Spieler um den Titel und ein Preisgeld, das das Leben verändern kann.

Auch in den Runden zuvor können die Dartsspieler ordentlich abkassieren. ran erklärt, wie hoch das Preisgeld pro Runde bei der Darts-WM 2026 in London ist.

Darts-WM 2026: So viel Preisgeld gibt es pro Runde

Weltmeister: 1.000.000 Pfund (rund 1.144.000 Euro)

Finalist: 400.000 Pfund (rund 457.000 Euro)

Halbfinale: 200.000 Pfund (rund 229.000 Euro)

Viertelfinale: 100.000 Pfund (rund 114.000 Euro)

Achtelfinale: 60.000 Pfund (rund 69.000 Euro)

Dritte Runde: 35.000 Pfund (rund 40.000 Euro)

Zweite Runde: 25.000 Pfund (rund 29.000 Euro)

Erste Runde: 15.000 Pfund (rund 17.00 Euro)

Was ist die PDC Order of Merit?

Seit 2007 veröffentlicht die PDC auch eine Rangliste der besten Spieler der Welt. In der sogenannten "PDC Order of Merit" werden die Profis basierend auf den während bestimmter Turniere in den letzten zwei Jahren erspielten Preisgeldern in der Darts-Weltrangliste geordnet (Stand: 11. Dezember 2025).

Darts-WM 2026: Order of Merit vor dem Turnier - Luke Littler grüßt von der Spitze

1 / 40
<em><strong>Darts: Die aktuelle Order of Merit</strong><br>Die Darts-WM 2026 steht an. Das Jahr hat die Order of Merit ordentlich durcheinandergewirbelt. Ein Ex-Weltmeister rutschte weit ab, ein Deutscher kletterte in die Top 16. Die aktuelle Darts-Geldrangliste (Quelle: dartsrankings.com; Stand: 02. Dezember 2025). </em>
© Every Second Media

Darts: Die aktuelle Order of Merit
Die Darts-WM 2026 steht an. Das Jahr hat die Order of Merit ordentlich durcheinandergewirbelt. Ein Ex-Weltmeister rutschte weit ab, ein Deutscher kletterte in die Top 16. Die aktuelle Darts-Geldrangliste (Quelle: dartsrankings.com; Stand: 02. Dezember 2025).

<strong>Platz 93: Max Hopp (GER)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 33.250
© 2020 Getty Images

Platz 93: Max Hopp (GER)
Preisgeld in Pfund: 33.250

<strong>Platz 64: Lukas Wenig (GER)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 86.250
© Action Plus

Platz 64: Lukas Wenig (GER)
Preisgeld in Pfund: 86.250

<strong>Platz 60: Mensur Suljovic (AUT)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 92.750
© Kessler-Sportfotografie

Platz 60: Mensur Suljovic (AUT)
Preisgeld in Pfund: 92.750

<strong>Platz 56: Florian Hempel (GER)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 103.750
© Action Plus

Platz 56: Florian Hempel (GER)
Preisgeld in Pfund: 103.750

<strong>Platz 52: Niko Springer (GER)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 114.750
© Action Plus

Platz 52: Niko Springer (GER)
Preisgeld in Pfund: 114.750

<strong>Platz 47: Gabriel Clemens (GER)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 144.250
© 2023 Getty Images

Platz 47: Gabriel Clemens (GER)
Preisgeld in Pfund: 144.250

<strong>Platz 33: Ricardo Pietreczko (GER)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 283.000 Pfund
© Pro Sports Images

Platz 33: Ricardo Pietreczko (GER)
Preisgeld in Pfund: 283.000 Pfund

<strong>Platz 32: Joe Cullen (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 285.000
© 2023 Getty Images

Platz 32: Joe Cullen (ENG)
Preisgeld in Pfund: 285.000

<strong>Platz 31: Wessel Nijman (NED)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 295.750
© Action Plus

Platz 31: Wessel Nijman (NED)
Preisgeld in Pfund: 295.750

<strong>Platz 30: Peter Wright (SCO)</strong><br>- Preisgeld in Pfund: 301.500
© Action Plus

Platz 30: Peter Wright (SCO)
- Preisgeld in Pfund: 301.500

<strong>Platz 29: Dirk van Duijvenbode (NED)</strong><br>- Preisgeld in Pfund: 309.750
© Action Plus

Platz 29: Dirk van Duijvenbode (NED)
- Preisgeld in Pfund: 309.750

<strong>Platz 28: Michael Smith (ENG)</strong><br>- Preisgeld in Pfund: 313.500
© 2023 Getty Images

Platz 28: Michael Smith (ENG)
- Preisgeld in Pfund: 313.500

<strong>Platz 27: Ritchie Edhouse (ENG)</strong><br>- Preisgeld in Pfund: 316.500
© Pro Sports Images

Platz 27: Ritchie Edhouse (ENG)
- Preisgeld in Pfund: 316.500

<strong>Platz 26: Cameron Menzies (SCO)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 325.250
© Action Plus

Platz 26: Cameron Menzies (SCO)
Preisgeld in Pfund: 325.250

<strong>Platz 25: Luke Woodhouse (ENG)</strong>&nbsp;<br>Preisgeld in Pfund: 330.500
© Action Plus

Platz 25: Luke Woodhouse (ENG) 
Preisgeld in Pfund: 330.500

<strong>Platz 24: Ryan Joyce (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 335.000
© Action Plus

Platz 24: Ryan Joyce (ENG)
Preisgeld in Pfund: 335.000

<strong>Platz 23: Dimitri Van den Bergh (BEL)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 335.250
© 2023 Getty Images

Platz 23: Dimitri Van den Bergh (BEL)
Preisgeld in Pfund: 335.250

<strong>Platz 22: Daryl Gurney (NIR)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 356.500
© Action Plus

Platz 22: Daryl Gurney (NIR)
Preisgeld in Pfund: 356.500

<strong>Platz 21: Dave Chisnall (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 387.500
© Action Plus

Platz 21: Dave Chisnall (ENG)
Preisgeld in Pfund: 387.500

<strong>Platz 20: Ryan Searle (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 393.000
© 2023 Getty Images

Platz 20: Ryan Searle (ENG)
Preisgeld in Pfund: 393.000

<strong>Platz 19: Jermaine Wattimena (NED)</strong>&nbsp;<br>Preisgeld in Pfund: 403.000
© Pro Sports Images

Platz 19: Jermaine Wattimena (NED) 
Preisgeld in Pfund: 403.000

<strong>Platz 18: Mike De Decker (BEL)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 413.500
© 2024 Getty Images

Platz 18: Mike De Decker (BEL)
Preisgeld in Pfund: 413.500

<strong>Platz 17: Rob Cross (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 429.000
© Action Plus

Platz 17: Rob Cross (ENG)
Preisgeld in Pfund: 429.000

<strong>Platz 16: Damon Heta (AUS)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 439.000
© Action Plus

Platz 16: Damon Heta (AUS)
Preisgeld in Pfund: 439.000

<strong>Platz 15: Nathan Aspinall (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 440.000
© Action Plus

Platz 15: Nathan Aspinall (ENG)
Preisgeld in Pfund: 440.000

<strong>Platz 14: Gary Anderson (SCO)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 444.500
© 2023 Getty Images

Platz 14: Gary Anderson (SCO)
Preisgeld in Pfund: 444.500

<strong>Platz 13: Martin Schindler (GER)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 448.250
© 2023 Getty Images

Platz 13: Martin Schindler (GER)
Preisgeld in Pfund: 448.250

<strong>Platz 12: Ross Smith (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 457.750
© Action Plus

Platz 12: Ross Smith (ENG)
Preisgeld in Pfund: 457.750

<strong>Platz 11: Josh Rock (NIR)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 510.500
© Pro Sports Images

Platz 11: Josh Rock (NIR)
Preisgeld in Pfund: 510.500

<strong>Platz 10: Gian van Veen (NED)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 520.000
© Harald Deubert

Platz 10: Gian van Veen (NED)
Preisgeld in Pfund: 520.000

<strong>Platz 9: Gerwyn Price (WAL)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 521.000
© Action Plus

Platz 9: Gerwyn Price (WAL)
Preisgeld in Pfund: 521.000

<strong>Platz 8: Chris Dobey (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 530.250
© Action Plus

Platz 8: Chris Dobey (ENG)
Preisgeld in Pfund: 530.250

<strong>Platz 7: James Wade (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 534.250
© Pro Sports Images

Platz 7: James Wade (ENG)
Preisgeld in Pfund: 534.250

<strong>Platz 6: Danny Noppert (NED)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 540.250
© 2022 Getty Images

Platz 6: Danny Noppert (NED)
Preisgeld in Pfund: 540.250

<strong>Platz 5: Jonny Clayton (WAL)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 560.000
© Pro Sports Images

Platz 5: Jonny Clayton (WAL)
Preisgeld in Pfund: 560.000

<strong>Platz 4: Stephen Bunting (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 593.750
© Action Plus

Platz 4: Stephen Bunting (ENG)
Preisgeld in Pfund: 593.750

<strong>Platz 3: Michael van Gerwen (NED)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 681.250
© 2024 Getty Images

Platz 3: Michael van Gerwen (NED)
Preisgeld in Pfund: 681.250

<strong>Platz 2: Luke Humphries (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 1.572.000
© Pro Sports Images

Platz 2: Luke Humphries (ENG)
Preisgeld in Pfund: 1.572.000

<strong>Platz 1: Luke Littler (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 1.970.500
© Action Plus

Platz 1: Luke Littler (ENG)
Preisgeld in Pfund: 1.970.500

PDC Weltmeisterschaft
30.12.2025
13:45
Luke Woodhouse
L. Woodhouse
England
-:-
0
0
Polen
K. Ratajski
Krzysztof Ratajski
30.12.2025
15:00
Jonny Clayton
J. Clayton
Wales
-:-
0
0
Schweden
A. Harrysson
Andreas Harrysson
30.12.2025
16:15
Justin Hood
J.Hood
England
-:-
0
0
Nordirland
J. Rock
Josh Rock
30.12.2025
20:15
Charlie Manby
C. Manby
England
-:-
0
0
Niederlande
G. van Veen
Gian van Veen
30.12.2025
21:30
Michael van Gerwen
M. van Gerwen
Niederlande
-:-
0
0
Schottland
G. Anderson
Gary Anderson
