Bei der Darts-WM 2026 geht es um große Preisgelder. Für den Sieger gibt es einen dicken Zahltag.

Wenn der Weltmeister bei der Darts-WM 2026 gekrönt wird, erhält er nicht nur die Sid Waddell Trophy, sondern auch ein Preisgeld in Höhe von 1.000.000 britischen Pfund (ca. 1.144.000 Euro).

Ab dem 11. Dezember kämpfen insgesamt 128 Spieler um den Titel und ein Preisgeld, das das Leben verändern kann.

Auch in den Runden zuvor können die Dartsspieler ordentlich abkassieren. ran erklärt, wie hoch das Preisgeld pro Runde bei der Darts-WM 2026 in London ist.