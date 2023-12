Darts-WM: Luke Littler gewinnt Generationenduell gegen Raymond van Barneveld

Anzeige

Luke Littler gewinnt das Generationenduell gegen Raymond van Barneveld und trifft im Viertelfinale nun auf den Anderson-Bezwinger.

Shootingstar Luke Littler hat seinen sensationellen Siegeszug bei der Darts-WM fortgesetzt und ist in das Viertelfinale gestürmt.

Der 16 Jahre alte Engländer bezwang am Samstag im hochklassigen Generationenduell den niederländischen Altmeister Raymond van Barneveld 4:1. In der Runde der letzten Acht trifft der Junioren-Weltmeister am Neujahrstag auf Brendan Dolan, der überraschend Gary Anderson mit 4:3 schlug.

Littler ist der jüngste Viertelfinalist der WM-Geschichte und hat bereits ein Preisgeld von 50.000 Pfund (rund 58.000 Euro) sicher.

Im Spiel gegen den 40 Jahre älteren van Barneveld zeigte er sich von Beginn an unbeeindruckt von der elektrisierenden Atmosphäre im "Ally Pally". Der junge Engländer begeisterte mit einem Schnitt von 105,06 Punkten und neun 180ern, in den entscheidenden Momenten traf er nervenstark die Doppelfelder.

Auch vom zwischenzeitlichen Satzgewinn van Barnevelds ließ er sich nicht aus der Ruhe bringen.