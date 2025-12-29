- Anzeige -
darts-wm

Darts-WM: Luke Littler mit Rekord ins Viertelfinale – auch Schindler-Bezwinger weiter

  • Aktualisiert: 30.12.2025
  • 00:04 Uhr
  • SID

Luke Littler hat sich mit Mühe ins Viertelfinale der Darts-WM gespielt. Der 18-Jährige besiegte Rob Cross und stellte dabei einen neuen Rekord für die meisten 180er in der Geschichte der Darts-WM auf.

Dartsstar Luke Littler hat sich mit einiger Mühe in das Viertelfinale der Darts-WM gespielt, sein bis dato perfekter Lauf ist beendet.

Der 18 Jahre alte Engländer siegte im Londoner Alexandra Palace am Ende zwar souverän mit 4:2 gegen seinen Landsmann Rob Cross, in dem Weltmeister von 2018 fand das "Wunderkind des Darts" jedoch seinen ersten echten Härtetest.

Mit seiner 15. 180 im Spiel hatte Littler für einen neuen Rekord bei einer Weltmeisterschaft gesorgt. Der alte stand bei 914 Punktemaximums über das gesamte Turnier, Littler und Cross schraubten den Zähler jetzt schon auf 920 hoch.

In der Runde der letzten Acht am Donnerstagabend trifft Littler nun auf den Sieger des Duells zwischen Luke Woodhouse (England) und Krzysztof Ratajski (Polen).

Auf seinem Weg zur dritten Finalteilnahme in Serie und zum zweiten Titel in Folge hatte sich Littler, seit November die Nummer eins der Welt, zuvor noch vollkommen schadlos gehalten.

Nach gewohnt starkem Beginn wackelte "The Nuke" im Ally Pally dann aber plötzlich und kassierte den ersten Satzverlust, im weiteren Verlauf drohte das Duell sogar kurz zugunsten des starken Cross zu kippen. Am Ende bewies Littler dann aber doch Nerven und nutze seinen ersten Matchdart zum Sieg.

Ryan Searle erster Viertelfinalist der Darts-WM

Martin-Schindler-Bezwinger Ryan Searle ist bei der Darts-WM als erster Spieler ins Viertelfinale eingezogen.

Der Engländer, der in der Runde zuvor die deutsche Nummer eins ausgeschaltet hatte, meisterte seine Aufgabe im Achtelfinale gegen seinen Landsmann James Hurrell mit 4:0 äußerst souverän.

Wie beim klaren 4:0 gegen Schindler überzeugte Searle erneut mit einer hervorragenden Quote beim Checkout.

In der nächsten Runde geht es für den 38-Jährigen entweder gegen den walisischen Mitfavoriten Jonny Clayton oder den Schweden Andreas Harrysson. Dieser hatte in der Runde zuvor den Deutschen Ricardo Pietreczko ausgeschaltet.

Am Montagabend war zudem Josh Rock ins Achtelfinale eingezogen. Der favorisierte Engländer bezwang seinen Landsmann Callan Rydz mit 4:1, er spielt nun gegen den englischen Außenseiter Justin Hood.

