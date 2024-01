Beim Stand von 4:2 in den Sätzen und 2:2 in den Legs hat der 16-Jährige Anwurf zum Leg- und Satzgewinn. Er spielt sich mit seiner vorletzten Aufnahme auf 112 Punkte, sein Gegner Luke Humphries steht zu diesem Zeitpunkt bei 208 Zählern.

Am Ende war es vielleicht eine Minute in diesem Finale der Darts-WM, die Luke Littler den Titel gekostet hat.

Früher WM-Titel hätte Littler geschadet

Doch für seine langfristige Entwicklung war dieser Mittwochabend vielleicht noch mehr der Startschuss zu einer ganz großen Karriere, ein Titel hätte sie womöglich frühzeitig zum Erliegen gebracht.

Denn so groß der Hype während der WM auch war - die Aufmerksamkeit, die Termine und das Gedränge nach dem WM-Titel hätten Littler womöglich erdrückt. Er wäre schlicht zu früh gekommen und hätte ihm vielleicht auch seine Motivation und den Spaß für die kommenden Jahre genommen.

Was hätte denn noch kommen sollen? Gerade in so jungen Jahren benötigen Sportler ein Ziel, auf das sie hinarbeiten können. Der Geschmack des Finals, das Gefühl, wenn die Sid Waddell Trophy so nahe bei einem steht, man sie aber nicht hochstemmen darf - all das wird Littler nur noch mehr antreiben.