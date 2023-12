Anzeige

Die deutschen Fans im Alexandra Palace bewegten sich beim Match von Ricardo Pietreczko gegen Luke Humphries am Rande der Unsportlichkeit gegen den Engländer. Nach seiner Niederlage fand "Pikachu" deutliche Worte.

Darts-Profi Ricardo Pietreczko hat nach seinem emotionalen WM-Aus Teile der deutschen Fans im Alexandra Palace kritisiert.

Die zahlreichen deutschen Fans in London hatten den favorisierten Humphries immer wieder ausgepfiffen und ausgebuht, auch unmittelbar vor seinen Aufnahmen. Der 28-Jährige kam dadurch sichtbar aus dem Konzept und setzte mehrfach vor seinen Würfen ab.

"Es ist schön, wenn man mich oder Luke unterstützt. Aber bitte, bitte nicht pfeifen oder sonst was", sagte der Nürnberger nach seiner 3:4-Niederlage gegen den Engländer Luke Humphries bei "Sport1".

"Ich habe oft gehört, dass jemand in der Konzentrationsphase von Luke gepfiffen hat. Das finde ich einfach nicht in Ordnung", sagte "Pikachu", der in der engen Partie zwischenzeitlich mit 3:1 geführt hatte. Humphries jubelte nach seinem verwandelten Matchdart provokant in die Richtung einiger Anhänger und heizte die Stimmung weiter an.

Mit Pietreczkos Niederlage endete der deutsche Höhenflug auf der Insel ernüchternd. Zuvor war auch Florian Hempel durch ein 0:4 gegen Stephen Bunting in der dritten Runde ausgeschieden - wie am Mittwoch bereits Gabriel Clemens und Martin Schindler. Ein deutsches Quartett in der dritten Runde einer Weltmeisterschaft hatte es zuvor noch nicht gegeben.