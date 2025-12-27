Darts-WM 2026: Alle Sessions LIVE auf Joyn
Darts-WM 2026: Ricardo Pietreczko verliert gegen Andreas Harrysson - auch Stephen Bunting scheitert
- Aktualisiert: 28.12.2025
- 00:13 Uhr
- SID/ ran
Ricardo Pietreczko verliert in der 3. Runde der Darts-WM 2026. Auch die Nummer 4 der Setzliste scheitert frühzeitig.
Ricardo Pietreczko hat das Achtelfinale der Darts-WM verpasst. Der 31-Jährige unterlag am Samstag in London dem überraschend starken Schweden Andreas Harrysson verdient mit 2:4 und konnte seinen Erfolg aus dem Vorjahr, als er es als bester Deutscher unter die Top 16 geschafft hatte, nicht wiederholen.
Damit sind nur noch die drei deutschen Profis Martin Schindler, Gabriel Clemens und Arno Merk im Turnier, die allesamt am Sonntag um den Einzug ins Achtelfinale kämpfen. Pietreczko nimmt durch seine Drittrundenteilnahme dennoch 35.000 Pfund Preisgeld mit nach Hause.
Pietreczko, der bei der vergangenen WM in der Runde der letzten 16 an Nathan Aspinall aus England gescheitert war, kam gegen Harrysson nicht gut in die Partie. Der Schwede punktete stark und ließ Pietreczko nur wenig Möglichkeiten - "Pikachu" zeigte sich aber nervenstark: Mit einem 158er-Finish schnappte er sich den zweiten Satz. In der zweiten Runde hatte Pietreczko gegen Dave Chisnall (3:2) einen Nervenkrimi überstanden, diesmal fehlte ihm vor allem die Konstanz auf die Triple-Felder. Harrysson war der bessere Spieler und nutzte seinen zweiten Matchdart zum Sieg.
Drei Deutsche wollen es am Sonntag besser machen. Die deutsche Nummer eins Martin Schindler trifft am Mittag auf den Engländer Ryan Searle. Der frühere WM-Halbfinalist Gabriel Clemens ist am Sonntagabend gegen den Weltranglistenzweiten Luke Humphries (England) klarer Außenseiter. Das gilt auch für Debütant Arno Merk gegen den früheren Dominator Michael van Gerwen aus den Niederlanden.
Darts-WM 2026: Bunting bereits in 3. Runde raus - Littler im Schnelldurchlauf
Am Abend erwischte es dann einen der Top-Spieler. Stephen Bunting unterlag gegen James Hurrell mit 3:4. Die Nummer vier der Welt konnte sich den sechsten Satz per Break sichern, verlor dann aber den Entscheidungssatz mit 1:3.
Bunting ist der sechste Spieler aus den Top 16, der bereits frühzeitig die Koffer packen musste. Zuvor traf es bereits Danny Noppert (6), James Wade (7), Chris Dobey (8), Gerwyn Price (9) und Ross Smith (12).
Zum Abschluss des Tages zeigte Titelverteidiger Luke Littler eine Machtdemonstration. "The Nuke" fertigte Mensur Suljovic mit 4:0 ab, der Österreicher konnte dabei nur drei Legs gewinnen.
Darts-WM 2026: Ratajski gewinnt Krimi - Clayton weiter
Wesley Plaisier unterlag Krzysztof Ratajski in einer dramatischen Partie mit 3:4. Der Niederländer, der zuvor Ex-Weltmeister Price bezwingen konnte, verspielte dabei einen 3:1-Vorsprung und hatte im sechsten Satz drei Match-Darts.
Ratajski hingegen nutzte seine erste Chance im siebten Satz eiskalt und checkte 116 Punkte zum Match-Gewinn.
In der zweiten Partie am Samstag setzte sich Luke Woodhouse mit 4:1 gegen Andrew Gilding durch. Der 37-Jährige hatte mit 95,66 Punkten einen deutlich höheren Drei-Dart-Average als sein Gegner mit 86,48.
Im Achtelfinale kommt es damit zum Duell mit Ratajski. Woodhouse hatte in 2. Runde den Deutschen Max Hopp bezwungen.
Jonny Clayton setzte sich zum Abschluss der Nachmittags-Session in einem engen Duell mit 4:3 gegen Niels Zonneveld durch. Im Entscheidungssatz gab er dann aber kein Leg mehr ab.
Clayton hatte nach dem Ausschluss von Dom Taylor aufgrund einer positiven Dopingprobe zuvor ein Freilos.