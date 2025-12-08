- Anzeige -
DArts-WM

Darts-WM: XXL-Teilnehmerfeld und eine Million Pfund für den Weltmeister - Neue Dimensionen stoßen auf Begeisterung

  • Aktualisiert: 08.12.2025
  • 05:31 Uhr
  • SID

Die neue XXL-Darts-Weltmeisterschaft stößt in Deutschland auf Begeisterung. Es gibt so viele Teilnehmer und so viel Preisgeld wie noch nie. Einen prominenten "Widersacher" hat das neue Format aber auch.

Größeres Teilnehmerfeld und eine Million Pfund für den Weltmeister: Die neuen Dimensionen im Dartssport stoßen bei den Profis aus Deutschland auf Begeisterung.

"Die Entwicklung ist krass", sagt der deutsche WM-Rekordteilnehmer Max Hopp vor dem Start der Rekord-WM in London im "SID"-Gespräch: "Für uns ist es etwas richtig Besonderes. Jeder hat diesen Traum vom großen Lauf, vom großen Geld."

Bei der am Donnerstagabend beginnenden Weltmeisterschaft im legendären Alexandra Palace gehen 128 statt der vorigen 96 Spielerinnen und Spieler an den Start. "So wie es jetzt ist, ist es von der Teilnehmerzahl perfekt", meint Hopp. Dazu verdoppelt sich das Preisgeld, insgesamt werden fünf Millionen Pfund ausgeschüttet, eine Million geht an den Sieger.

Zum Vergleich: Rekordweltmeister Phil Taylor hatte für seinen letzten Triumph 2013 noch 200.000 Pfund kassiert, bei seinem ersten Sieg 1995 waren es 12.000 Pfund. "Ich glaube, so gut wie auf diese WM hat sich noch bislang keiner vorbereitet", sagt Hopp, der nach fünf Jahren Abstinenz zum neunten Mal beim Saisonhöhepunkt dabei ist: "Es ist diese Once-in-a-lifetime-Chance mit so einer Rekordprämie."

Auch Gabriel Clemens sieht die Entwicklungen "positiv. Da können wir uns nicht beschweren", sagte der WM-Halbfinalist von 2023 dem "SID".

Luke Littler

Darts-WM 2026 ab 11. Dezember live auf Joyn!

Alle Sport1-Übertragungen hier kostenlos streamen

Darts-WM: "In gewisser Weise ein Rückschritt"

Der walisische Topspieler Gerwyn Price hatte zuletzt die Verteilung des Preisgeldes kritisiert, für ihn ist die Gewinnsumme des Siegers in Relation zu hoch. "Wenn man dieses Jahr sieben Spiele gewinnt, bekommt man 400.000 Pfund. Letztes Jahr hätte man 500.000 bekommen", hatte der ehemalige Weltmeister gesagt. Seit diesem Jahr müssen auch die gesetzten Spieler schon in Runde eins antreten.

Durch das vergrößerte Teilnehmerfeld benötigen die Spieler deshalb tatsächlich acht anstatt sieben Siege zum Titelgewinn. "Ich weiß, dass der Preis am Ende höher ist, aber in gewisser Weise ist es ein Rückschritt", bemängelte Price: "Ich denke, sie müssen die Ausschüttungen neu strukturieren – und das gilt auch für alle anderen Turniere."

