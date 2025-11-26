- Anzeige -
- Anzeige -
Darts

Darts WM 2026: PDC stellt Spielplan vor: Deutscher Arno Merk eröffnet

  • Aktualisiert: 27.11.2025
  • 08:54 Uhr
  • SID

Der deutsche Debütant Arno Merk eröffnet die diesjährige Darts-WM in London. Er trifft zum Auftakt auf einen Belgier.

Wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Spielplan der Professional Darts Corporation (PDC) hervorgeht, wird der 33-Jährige aus Peine mit seinem belgischen Auftaktgegner Kim Huybrechts am Abend des 11. Dezember die erste Partie der Darts-WM bestreiten.

Als Zweiter der insgesamt acht deutschen Teilnehmer ist der frühere WM-Halbfinalist Gabriel Clemens dran, der Saarwellinger ist am 13. Dezember in der Abendsession gefordert.

Tags darauf wird auch Lukas Wenig sein Debüt feiern, während der deutsche Rekordteilnehmer Max Hopp am 15. Dezember zum neunten Mal im Alexandra Palace ans Oche treten wird.

- Anzeige -
- Anzeige -

Pietreczko und Springer in der Abendsession

Ricardo Pietreczko und Niko Springer sind am 16. Dezember in der Abendsession an der Reihe, der an Position 13 gesetzte Martin Schindler einen Tag später. Am längsten gedulden muss sich Dominik Grüllich, der dritte deutsche Debütant spielt am 18. Dezember.

- Anzeige -
- Anzeige -

Darts: Von Sieg zu Sieg! Luke Littlers irre Major-Bilanz 2025

Die erste Runde des XXL-Turniers mit nunmehr 128 Teilnehmern erstreckt sich über neun Tage bis zum 19. Dezember. Luke Littler spielt als Titelverteidiger traditionell am ersten Turniertag, der 18-Jährige trifft in der dritten von vier Partien des Abends auf Darius Labanauskas aus Litauen.

Die zweite Runde findet vom 20. bis 23. Dezember statt, ehe eine dreitägige Weihnachtspause folgt. Runde drei sowie die Achtelfinals sind vom 27. bis 30. Dezember terminiert. An Neujahr steigen die Viertelfinals, einen Tag später die Halbfinals und am 3. Januar das Finale um den Siegerscheck von einer Million Pfund. Insgesamt werden fünf Millionen Pfund ausgeschüttet, mehr als je zuvor.

News und Videos zur Darts-WM
Martin Schindler
News

Machbare Aufgaben - das sind die deutschen Gegner im Ally Pally

  • 25.11.2025
  • 08:43 Uhr
Martin Schindler beim letzten Test vor der Darts-WM
News

Darts-WM: Machbare Aufgaben für deutsche Profis

  • 24.11.2025
  • 22:52 Uhr
Florian Hempel verpasst die Teilnahme an der Darts-WM
News

Acht Deutsche bei Darts-WM dabei

  • 24.11.2025
  • 15:26 Uhr
RECORD DATE NOT STATED 13th November 2025, WV Active Aldersley, Wolverhampton, Midlands, England; 2025 PDC Mr Vegas Grand Slam of Darts; Niko Springer congratulates Lukas Wenig on his victory in th...
News

Darts-WM 2026: Deutschen Stars drohen Hammerlose

  • 24.11.2025
  • 11:01 Uhr
Titel verteidigt: Gian van Veen (2024)
News

Greaves ohne Chance - Van Veen zum zweiten Mal Junioren-Weltmeister

  • 23.11.2025
  • 23:01 Uhr
21.03.2019, xlakx, Darts , Premier League Darts emspor, v.l.Mensur Suljovic(The Gentle,AUT) in seinem Match gegen Michael Smith am 7.Spieltag in Best of 12 Legs in der Mercedes Benz Arena,Berlin Be...
News

Darts-Star plädiert für WM in Deutschland

  • 15.11.2025
  • 14:49 Uhr
Die Darts-WM hat ihren achten Teilnehmer gefunden
News

Der letzte deutsche WM-Teilnehmer steht fest

  • 07.11.2025
  • 23:37 Uhr
Deutscher WM-Rekordteilnehmer: Max Hopp
News

Darts-WM: Max Hopp erstmals seit 2021 wieder dabei

  • 04.11.2025
  • 15:14 Uhr
imago images 0819123564
News

Darts: Max Hopp macht WM-Quali perfekt

  • 31.10.2025
  • 07:06 Uhr
imago 35788290
News

Zu provokativ! Darts-Profi muss Spitznamen ändern

  • 29.10.2025
  • 08:24 Uhr