Darts WM 2026: PDC stellt Spielplan vor: Deutscher Arno Merk eröffnet

Der deutsche Debütant Arno Merk eröffnet die diesjährige Darts-WM in London. Er trifft zum Auftakt auf einen Belgier.

Wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Spielplan der Professional Darts Corporation (PDC) hervorgeht, wird der 33-Jährige aus Peine mit seinem belgischen Auftaktgegner Kim Huybrechts am Abend des 11. Dezember die erste Partie der Darts-WM bestreiten.

Als Zweiter der insgesamt acht deutschen Teilnehmer ist der frühere WM-Halbfinalist Gabriel Clemens dran, der Saarwellinger ist am 13. Dezember in der Abendsession gefordert.

Tags darauf wird auch Lukas Wenig sein Debüt feiern, während der deutsche Rekordteilnehmer Max Hopp am 15. Dezember zum neunten Mal im Alexandra Palace ans Oche treten wird.