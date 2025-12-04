Darts-WM zieht um! 70.000 Tickets mehr für die Fans weltweit

Die Darts-WM bleibt langfristig im legendären Alexandra Palace und bietet künftig deutlich mehr Zuschauern die Chance auf einen Besuch. Wie die Professional Darts Corporation (PDC) am Donnerstag mitteilte, wird das wichtigste Turnier der Saison bis mindestens 2031 im Ally Pally ausgetragen und ab kommenden Jahr von der West Hall in die größere Great Hall umziehen. Statt der bisherigen Kapazität von rund 3000 Zuschauern werden 5000 Fans live mitfiebern können.

Durch den Umzug werden etwa 70.000 zusätzliche Tickets in den Verkauf gehen, die Gesamtkapazität für alle Turniertage erhöht sich auf 180.000. Die PDC reagiert damit auf die riesige Nachfrage. Die Tickets für die diesjährige Weltmeisterschaft waren laut PDC-Boss Barry Hearn in zehn Minuten vergriffen, viele Fans gingen leer aus.

"Der Ally Pally zu Weihnachten ist das Markenzeichen des Turniers - seine Atmosphäre ist in der Welt des Sports unübertroffen", sagte PDC-Geschäftsführer Matthew Porter: "Die Nachfrage nach Tickets war noch nie so hoch wie heute. [...] Die bisherigen Hindernisse für die Nutzung der Great Hall sind nun beseitigt, und dieser Umzug ist ein Meilenstein für den Sport."

In der Great Hall ist bislang die Logistik für das Turnier untergebracht, auch das Fandorf steht dort. Die PDC spricht von der "größten Veränderung", die die WM bislang erfahren hat. Der Ally Pally ist seit 2007 Austragungsort der Weltmeisterschaft. Bei der diesjährigen WM ab kommenden Donnerstag (bis 3. Januar) sind erstmals 128 Spielerinnen und Spieler dabei, das Preisgeld ist mit insgesamt fünf Millionen Pfund doppelt so hoch wie zuvor.

Im vergangenen Jahr hatten Spekulationen über einen Umzug der WM nach Saudi-Arabien, die von Hearn zusätzlich befeuert worden waren, für große Aufregung innerhalb der Darts-Szene gesorgt. Diese sind nun vom Tisch.