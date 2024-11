Darts-WM 2025: Die wichtigsten Begriffe des Dartsport in der Übersicht

Fallon Sherrock (England) - Queen of the Palace

Als erste Frau gewann Fallon Sherrock eine WM-Partie, 2020 scheiterte sie als Qualifikantin erst in der dritten Runde an Chris Dobey. Seitdem trägt die Engländerin den Spitznamen "Queen of the Palace", in Anlehnung an die WM-Spielstätte, den Alexandra Palace in London.