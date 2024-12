Die Darts-WM 2025 ist endgültig in der heißen Phase angekommen. Am Samstagabend waren Luke Littler und Michael van Gerwen gefordert, zudem duellierten sich Josh Rock und Chris Dobey. Die Spiele in der Übersicht.

Darts-WM live - Spiele der Abendsession:

Chris Dobey vs. Josh Rock 4:2

Chris Dobey steht nach einem intensiven Duell gegen Josh Rock im Achtelfinale. "Hollywood" drehte vor allem in der zweiten Hälfte des Matches so richtig auf und enteilte seinem Kontrahenten "Rocky". Der Nordire kam gut ins Match, konnte im Scoring mit zunehmendem Spielverlauf aber nicht mehr mithalten. Dobey überzeugte zudem auch auf die Doppel und trifft in der nächsten Runde auf den Sieger des Duells zwischen Kevin Doets und Krzysztof Ratajski.

Michael van Gerwen vs. Brendan Dolan 4:2

Nur phasenweise glanzvoll, letztlich aber weitestgehend ungefährdet meistert Michael van Gerwen die Hürde Brendan Dolan und steht in der vierten Runde. Ein 97er-Average ist nicht das, was "MvG" von sich selbst erwartet, auch die Doppelquote von 39 Prozent war höchstens akzeptabel. Highlight war Satz vier, in dem van Gerwen einen 118er-Schnitt spielte. Der "Historymaker" war weitestgehend auf Augenhöhe unterwegs, kam aber nie in die Position, van Gerwen wirklich in Bedrängnis zu bringen. Für den dreimaligen Weltmeister aus den Niederlanden geht es nun gegen den Sieger der Partie Jeffrey de Graaf gegen Paolo Nebrida.

Luke Littler vs. Ian White 4:1

Das 17 Jahre alte Wunderkind Luke Littler steht im Achtelfinale - doch erneut war es zu Beginn zäh. Littler tat sich im Scoring und im Checkout schwer, Ian White hingegen spielte von Beginn an gut mit. In den entscheidenden Momenten jedoch ließ "Diamond" zu viele Chancen liegen, um "The Nuke" unter Druck zu setzen und das Spiel auf seine Seite zu ziehen. In den letzten beiden Sätzen wurde Littler stabiler und zog im Scoring noch einmal an, ein wichtiges Finish zur 3:1-Satzführung ebnete schließlich den Weg zum Sieg. Sein nächster Gegner ist Ryan Joyce.