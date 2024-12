Die Darts-WM 2025 ist endgültig in der heißen Phase angekommen. Die Spiele vom Sonntag in der Übersicht.

Darts-Weltmeisterschaft: Abendsession zum Nachlesen

Ricky Evans – Robert Owen (3. Runde) - 2:4

Der Engländer Robert Owen ist überraschend ins Achtelfinale der Darts-WM in London eingezogen. Der Bezwinger des Deutschen Gabriel Clemens setzte sich in der 3. Runde mit 4:2 gegen Ricky Evans durch. Der in der Order of Merit an Position 77 gesetzte Owen schaffte es erstmals in seiner Karriere ins WM-Achtelfinale.

Lange Zeit waren beide Kontrahenten komplett gleichauf, allerdings gelangen Owen die entscheidenden Breaks im dritten Satz, die Evans auf der anderen Seite nicht gelangen. Generell wirkte "Stack Attack" mit fortlaufendem Spiel immer sicherer. So war der Ausgang des Matches am Ende gar keine große Überraschung mehr - obwohl Owen als Außenseiter in die Partie ging.