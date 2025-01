Noch ein Tag vergeht, dann wird bei der Darts-WM 2025 im Finale der neue Weltmeister gekürt . Zuvor stehen allerdings noch die beiden Halbfinals an, die am heutigen Donnerstag (2. Januar) ausgetragen werden.

Darts-WM 2025 live: Halbfinals im Stream und Ticker

Stephen Bunting vs. Luke Littler - 1:6

Das Traum-Finale steht: Wunderkind Luke Littler ist dem dreimaligen Champion Michael van Gerwen bei der Darts-WM mit einer Machtdemonstration ins Endspiel gefolgt.

Gegen seinen Landsmann Stephen Bunting setzte sich der Engländer mit 6:1 durch und steht bei seiner zweiten WM-Teilnahme erneut im Finale. Zuvor hatte der Niederländer van Gerwen sein Halbfinale gegen Chris Dobey ebenfalls dominant mit 6:1 für sich entschieden.

Chris Dobey vs. Michael van Gerwen - 1:6

Michael van Gerwen steht im Finale der Darts-WM 2025! Überraschungs-Halbfinalist Chris Dobey hat nochmal nochmal alles rausgehauen und sich gegen das Ausscheiden gestemmt. Doch van Gerwen zeigte sich zu routiniert und gewann nach einer überragenden Leistung mit 6:1. Die ersten beiden Matchdarts ließ MvG noch liegen. Im Gegenzug gelang Dobey das Finish auf 141 aber nicht. So ging das Match über die Doppel-16 an den Niederländer! Damit zieht er zum siebten Mal ins Endspiel der WM ein. Dobey konnte dem Niederländer heute kaum gefährlich werden und scheiterte hauptsächlich an seiner schwachen Doppelquote. In den wichtigen Momenten war "Mighty Mike" zur Stelle und brach den Willen von Hollywood immer weiter.