Darts WM 2025: Nathan Aspinall sichelt gegen Ricardo Pietreczko: "Seltsamer Typ"

Ricardo Pietreczko steht im Achtelfinale der Darts-WM. Dort trifft er auf Nathan Aspinall, der gegen den Deutschen stichelt.

Am Montagabend trifft Ricardo Pietreczko bei der Darts-WM auf Nathan Aspinall. Nachdem der Deutsche Darts-Profi am vergangenen Samstag Scott Williams ausgeschaltet hat, steht nun das Achtelfinale an.

In Aspinall trifft er auf die derzeitige Nummer zwölf der Welt. Vor dem Achtelfinal-Spiel verlor der Engländer ein paar Worte über die deutsche Darts-Hoffnung.

"Ricardo ist ein großartiger Spieler, aber ein seltsamer Typ. Er macht sein eigenes Ding, hängt immer mit seiner Freundin ab bei den Turnieren. Ich habe noch nie wirklich ein Wort mit ihm gesprochen", sagte Aspinall nach seinem 4:0-Sieg in der 3. Runde gegen Landsmann Andrew Gilding.

Der 30-jährige Pietreczko ist der letzte verbliebene von ursprünglich sechs deutschen Startern bei der diesjährigen WM. Als zweiter Deutscher überhaupt steht er bei dem Turnier in London im Achtelfinale.

Dies war zuvor lediglich Gabriel Clemens in den Jahren 2021 und 2023 gelungen. Der 41-Jährige aus Saarlouis scheiterte in diesem Jahr aber bereits bei seinem Auftaktmatch.

Pietreczkos Gegner hat sogar noch mehr Erfahrung. Der 33 Jahre alte Aspinall stand bereits zwei Mal im Halbfinale der WM. Die Favoritenrolle ist daher klar verteilt, auch wenn der Deutsche stets für eine Überraschung gut ist.

Die Darts-WM 2025 heute im kostenlosen Sport1-Livestream auf Joyn verfolgen.