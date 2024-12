Darts-WM 2025: Ricardo Pietreczko steht nach Sieg über Scott Williams im Achtelfinale

14. Dezember 2013: Terry Jenkins (1. Runde vs. Per Laursen)

Der 14. Dezember 2013 war ein ganz besonderer Tag in der Geschichte der PDC - und für die Fans, die an jenem Nachmittag der Session im Ally Pally beiwohnten. Denn es gab gleich zwei Neuner binnen kürzester Zeit! Zuerst warf Terry Jenkins in seinem Erstrundenmatch gegen den Dänen Per Laursen einen Neun-Darter ...