Klare Angelegenheiten in den Halbfinals der Darts-WM 2025. Michael van Gerwen schlägt Chris Dobey, Luke Littler setzt sich gegen Stephen Bunting durch.

Das Traum-Finale steht: Wunderkind Luke Littler ist dem dreimaligen Champion Michael van Gerwen bei der Darts-WM mit einer Machtdemonstration ins Endspiel gefolgt.

Gegen seinen Landsmann Stephen Bunting setzte sich der Engländer mit 6:1 durch und steht bei seiner zweiten WM-Teilnahme erneut im Finale. Zuvor hatte der Niederländer van Gerwen sein Halbfinale gegen Chris Dobey ebenfalls dominant mit 6:1 für sich entschieden.

Nach seiner Finalniederlage im vergangenen Jahr gegen Luke Humphries will sich der 17 Jahre alte Littler am Freitagabend (21:00 Uhr) im zweiten Anlauf die Sid-Waddell-Trophy und das Preisgeld in Höhe von 500.000 Pfund (ca. 581.000 Euro) sichern.

Die Darts-WM 2025 hier im kostenlosen Sport1-Livestream auf Joyn verfolgen.