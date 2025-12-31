- Anzeige -
Frühes Aus bei der Darts-WM: Michael van Gerwen rechnet mit sich selbst ab

  • Veröffentlicht: 31.12.2025
  • 10:10 Uhr
  • ran.de
Michael van Gerwen ist bei der Darts-WM ausgeschieden
Michael van Gerwen ist bei der Darts-WM ausgeschieden© IMAGO/Pro Sports Images

Superstar Michael van Gerwen scheitert bei der Darts-WM bereits im Achtelfinale und findet nach der Partie klare Worte.

Seit Beginn der Darts-WM 2026 war so manches kritische Wort von Superstar Michael van Gerwen zu vernehmen. Deutsche Spieler sollten häufiger an das Übungsboard, Peter Wright am besten direkt seine Karriere beenden.

Nach seinem eigenen Achtelfinal-Aus – MvG verlor am Dienstagabend mit 1:4 gegen Gary Anderson – hat der Niederländer nun aber Kritik an seiner eigenen Person geübt.

"Ich habe es in wichtigen Momenten vergeigt. Das ärgert mich enorm. Das muss ich mir vorwerfen, niemand anderem", sagte er im Interview mit dem Sender "Vivaplay". "Ich habe sicherlich nicht schlechter als er gespielt, aber dafür war er in den entscheidenden Momenten sehr konzentriert – und ich äußerst schlampig. Dafür wird man hier bestraft."

Eine weitere Final-Teilnahme ist damit futsch, van Gerwen droht nun sogar aus den Top vier der Welt zu rutschen. Zwar ist er aktuell noch Dritter, bei der Rekord-WM gibt es aber bereits für die Halbfinal-Teilnahme rund 220.000 Euro. Sollten Jonny Clayton und Gian van Veen dies erreichen, wäre MvG raus.

Dominanz von van Gerwen vorbei

Vorbei sind die Tage der großen Dominanz, war er doch von Januar 2014 bis Januar 2021 ununterbrochen die Nummer 1 der Welt.

"Timing ist das Allerwichtigste. Vor allem in solchen Spielen. Man muss sofort dabei sein. Das habe ich heute zu sehr vernachlässigt. Scheiße, in dieser Position will man nicht sein", konstatierte MvG weiter.

Für den 36-Jährigen ist es das verfrühte Ende einer schwierigen Saison. Im Frühjahr hatte er nach der überraschenden Ankündigung, sich nach elf Jahren Ehe von seiner Frau scheiden zu lassen, über Wochen pausiert. Derzeit profitiert er in der Weltrangliste noch von der WM-Finalteilnahme im Vorjahr.

