Superstar Michael van Gerwen scheitert bei der Darts-WM bereits im Achtelfinale und findet nach der Partie klare Worte. Seit Beginn der Darts-WM 2026 war so manches kritische Wort von Superstar Michael van Gerwen zu vernehmen. Deutsche Spieler sollten häufiger an das Übungsboard, Peter Wright am besten direkt seine Karriere beenden. Nach seinem eigenen Achtelfinal-Aus – MvG verlor am Dienstagabend mit 1:4 gegen Gary Anderson – hat der Niederländer nun aber Kritik an seiner eigenen Person geübt.

"Ich habe es in wichtigen Momenten vergeigt. Das ärgert mich enorm. Das muss ich mir vorwerfen, niemand anderem", sagte er im Interview mit dem Sender "Vivaplay". "Ich habe sicherlich nicht schlechter als er gespielt, aber dafür war er in den entscheidenden Momenten sehr konzentriert – und ich äußerst schlampig. Dafür wird man hier bestraft." Eine weitere Final-Teilnahme ist damit futsch, van Gerwen droht nun sogar aus den Top vier der Welt zu rutschen. Zwar ist er aktuell noch Dritter, bei der Rekord-WM gibt es aber bereits für die Halbfinal-Teilnahme rund 220.000 Euro. Sollten Jonny Clayton und Gian van Veen dies erreichen, wäre MvG raus.

