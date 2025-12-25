Darts-WM 2026: Geldsorgen bei Raymond van Barneveld? Darum kann der Ex-Weltmeister nicht aufhören

Altmeister Raymond van Barneveld ist bei der Darts-WM früh ausgeschieden. Nun gibt es Kritik - aber nicht von Kollegen, sondern von sich selbst.

Nach dem Erstrunden-Aus bei der Darts-WM 2026 hat Ikone Raymond van Barneveld voller Ernüchterung auf "ein vergeudetes Jahr" zurückgeblickt - und zu einer schonungslosen Selbstkritik ausgeholt. "Weihnachten bedeutet mir dieses Jahr nichts. Ich habe nichts zu feiern", sagte der fünfmalige Weltmeister dem niederländischen Portal "NU.nl", nachdem er klar gegen den Schweizer Stefan Bellmont gescheitert war.

Einen erneuten Rücktritt zieht der 58-Jährige trotz der Rufe von vielen Seiten nicht in Betracht - vor allem aus finanziellen Gründen. "Ich habe zwar Millionen an Preisgeldern verdient, aber ein Großteil davon ging an die Steuerbehörden und war für meine Scheidung und Reisekosten. Ich muss weitermachen", sagte van Barneveld, der seine Karriere im Dezember 2019 schon einmal beendet, knapp ein Jahr später aber sein Comeback verkündet hatte.

Dass es einen radikalen Kurswechsel in mentaler und körperlicher Hinsicht braucht, weiß der Niederländer. "Ich würde gern abnehmen und fitter werden, aber ich bin ziemlich faul", gab er zu.

"Manchmal sitze ich tagelang auf dem Sofa, scrolle durch mein Handy und tue nichts. Ich brauche jemanden, der mich von der Couch holt." Seit Jahren gelinge es ihm nicht, sich selbst "einen Tritt in den Hintern zu verpassen".