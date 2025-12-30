Der Viertelfinal-Gegner von Titelverteidiger Luke Littler steht fest: Krzysztof Ratajski setzte sich gegen Luke Woodhouse durch.

Krzysztof Ratajski hat sich ins Viertelfinale der Darts-WM geworfen - und muss nun die maximale Hürde überwinden. Der ungesetzte Pole, der sich im vergangenen Jahr wegen Aneurysmen (krankhafte Erweiterungen von Blutgefäßen im Gehirn) zweier Operationen unterzogen hatte, besiegte den Engländer Luke Woodhouse mit 4:2 und trifft am Neujahrstag auf Titelverteidiger und Topfavorit Luke Littler (England).

Der an Position 25 gesetzte Woodhouse schaffte gegen den 48-jährigen Polen dabei acht perfekte Würfe in Serie, zum ersten Neun-Darter der laufenden WM - und zum 17. der Geschichte der PDC-Weltmeisterschaften - fehlten ihm aber die Nerven. Er verfehlte die benötigte Doppel-Zwölf deutlich.

"The Polish Eagle" Ratajski war der deutlich stabilere Spieler, sein Average von 96,68 lag deutlich über dem von Woodhouse (91,4), obwohl dieser bei den 180ern klar vorne lag (10:4).

Woodhouse hatte in der zweiten Runde den Idsteiner Max Hopp aus dem Turnier befördert. Im Achtelfinale ist keiner der acht gestarteten Deutschen mehr dabei.