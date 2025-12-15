Cameron Menzies unterliegt bei der Darts-WM in der ersten Runde dem Debütanten Charlie Manby. Danach lässt der Schotte den Tisch leiden - und rechtfertigt seinen Ausraster wenig später. Zum zweiten Mal nacheinander endet eine Darts-WM für Charlie Menzies bereits in der ersten Runde. In der Nachmittagssession vom Montag musste sich der Schotte dem erst 20-jährigen Charlie Manby mit 2:3 geschlagen geben. Darts-WM 2026 seit dem 11.12. LIVE im Stream auf Joyn! Dass er mit Buhrufen von der Bühne verabschiedet wurde, lag jedoch nicht an der sportlichen Leistung von "Cammy", der als emotionaler Spieler bekannt ist. Sondern vielmehr an seiner Reaktion auf die Pleite im Ally Pally. Nachdem sich das englische Talent bei seinem WM-Debüt sechs verworfene Match-Darts geleistet hatte und sich schließlich über das Madhouse zum Sieg rettete, ließ Menzies seinen Frust noch auf der Bühne raus. Schließlich leistete er sich kurz zuvor selbst einen Rechen-Fehler. Ein dritter Wurf zählte nicht, weil er mit dem Fuß schon auf dem Oche stand. Drei Schläge verpasste er dem Tisch, auf dem während der Matches Getränke und das Darts-Set lagern.

Menzies rechtfertig Ausraster mit Trauerfall Eine wilde Szene. Für die sich Menzies am Montagabend entschuldigte. "Es tut mir leid, dass ich so reagiert habe, wie ich es getan habe", teilte der 36 Jahre alte Schotte am Montagabend mit. "Das ist keine Entschuldigung, aber ich hatte in letzter Zeit viele Dinge im Kopf, und am Ende wurde mir einfach alles zu viel", sagte Menzies weiter. Menzies erklärte, dass er aufgrund eines Trauerfalls in der Familie so emotional reagiert habe. "Hätte ich das Spiel gegen Charlie (Manby) gewonnen, wäre mein zweites Match am Tag von Garys Beerdigung gewesen - und das ist mir sehr bewusst", so Menzies über seinen kürzlich verstorbenen Onkel. "Ja, ich kann manchmal emotional werden – aber nicht so, und das war nicht richtig", sagte Menzie über seinen erneuten emotionalen Ausbruch.

Menzies rastet nach Niederlage aus - Buhrufe der Fans Manby kam von seinem kurzen Jubellauf genau rechtzeitig zurück, um Augenzeuge des Frustabbaus seines Gegners zu werden. Falls er von der Reaktion geschockt war, ließ er es sich nicht anmerken, sondern wartete, bis Menzies auf ihn zuging und beglückwünschte.

Dann verließ der unterlegene Favorit die Bühne, während die Fans deutlich machten, was sie von seinem Gefühlsausbruch hielten. Es war damit sein letzter Abgang dieser Saison, die für den 26. der Order of Merit früher endete als gedacht. Bilder zeigten später, wie Menzies mit einem tiefen Cut an der rechten Hand, seiner Wurfhand, die Bühne verließ. Durch das WM-Aus wird er seine Hand zumindest vorerst nicht mehr brauchen. "Unsere Hauptpriorität gilt der Gesundheit und dem Wohlbefinden des Spielers", berichtete Matt Porter, Chef der Professional Darts Corporation (PDC), über einen Austausch mit Menzies, stellte aber zeitgleich auch Konsequenzen in Aussicht. Laut Medienberichten erwartet den 36-Jährigen eine empfindliche Sanktion, die möglicherweise über eine Geldstrafe hinausgehen könnte.