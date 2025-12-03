Alle reden über Luke Littler, doch bei der kommenden Darts-WM muss man Stephen Bunting auf dem Zettel haben: Der Fanliebling sieht sich als einen der Favoriten auf den Weltmeistertitel. Von Maximilian Kayser "Ich bin Topform." An Selbstvertrauen mangelt es Stephen Bunting nicht. Eine Woche vor Beginn der Darts-WM sieht sich der Weltranglistenvierte in der Lage, den Titel zu gewinnen - aller Dominanz des aktuellen Weltmeisters Luke Littler zum Trotz. Die WM startet am 11. Dezember und findet traditionell im Alexandra Palace in London statt "Ich habe in diesem letzten Jahr hart gearbeitet und glaube, dass ich gewinnen kann", verriet Bunting im Interview mit "Sky Sports". Seit über zehn Jahren geht "The Bullet" im Top-Dartsverband PDC an den Start, höher war er in der Weltrangliste noch nie.

Bunting: mehrere große Turniersiege 2025 2024 konnte sich Bunting seinen ersten Major-Titel sichern, bei der letzten WM erreichte er zum zweiten Mal das Halbfinale und scheiterte am späteren Sieger Luke Littler. Dafür erhielt er die Einladung in die Premier League - wo er allerdings trotz eines Tagessiegs den achten und letzten Platz belegte. Mit Siegen bei zwei Pro-Tour-Turnieren sowie jeweils zwei World-Series- und European-Tour-Titeln konnte der Engländer das Jahr trotz Auf und Abs überaus erfolgreich gestalten. "Ich glaube einfach an mein eigenes Können. Es gab natürlich ein paar richtig schlechte Darts dieses Jahr - aber es gab auch einige richtig gute." Auf eins wird sich "The Bullet" auf jeden Fall verlassen können: Die Fans im "Ally Pally" werden wie so oft hinter ihm stehen. Dafür sorgte bei der letzten WM alleine sein Walk-On: Bei "Titanium" von David Guetta und Sia grölte der gesamte Alexandra Palace mit. Mittlerweile hat Stephen Bunting den Spitznamen "People's Champion" - den er sehr gerne annimmt.

Für Stephen Bunting sind die Fans "sehr wichtig" "Ich habe Zeit für jeden - ich liebe die Rolle", erklärt der Fanliebling. "Die Fans sind ein sehr wichtiger Teil von allem, was wir machen." Selbst in einigen der entscheidensten Momente seiner Karriere haben die Fans Bunting "durch schwere Spiele durchgebracht". Im Optimalfall soll das auch bei der WM 2026 der Fall sein. Zumindest Sieger der Herzen war er im vergangenen Jahr aus Sicht der Fans. Als Weltranglistenvierter schielt Bunting natürlich auf die vor ihm stehenden Spieler - vor allem Platz drei und damit Michael Van Gerwen hat der Engländer im Blick. Aber: Ein gutes Abschneiden bei der Weltmeisterschaft ist essentiell, denn Shootingstars wie Danny Noppert, Gian Van Veen und Josh Rock lauern in der Order of Merit. Dessen ist sich Bunting bewusst: "Die Leute reden natürlich darüber, dass ich die Nummer vier der Welt bin und dass mir andere Spieler dicht auf den Fersen sind. Aber ich schaue nicht zurück, sondern nach vorne." Nur der Traum von Platz eins liegt noch in Ferne: Selbst mit dem Weltmeistertitel und dem damit verbundenen Rekordpreisgeld von einer Millionen Pfund läge er hinter Luke Littler - so erfolgreich ist der erst 18 Jahre alte Weltmeister. Darts-WM 2026: Umstrittener britischer TV-Star fordert Luke Littler heraus

