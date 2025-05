Vor zwei Jahren gewann Franz Engerer ein Casting, jetzt steht der deutsche Caller auf den großen Darts-Bühnen. Mit seiner besonderen Interpretation der 180 sorgt der 24-Jährige für Aufsehen, die Meinungen gehen auseinander.

Franz Engerer holt kurz Luft, dann verwandelt er die feuchtfröhliche Darts-Party für wenige Augenblicke in eine Oper. Mit seiner gefühlvollen wie einzigartigen Interpretation der "180" ging der 24-Jährige aus Bayreuth viral. In der sonst so schrillen und lauten Welt der Pfeilewerfer steht Engerer als der etwas andere Caller plötzlich im Rampenlicht.

"Ich finde es schon ziemlich geil, dass so viel über mich geredet wird", sagt Engerer, der den Spitznamen "German Eye Candy" verpasst bekommen hat, im Gespräch mit dem Sport-Informations-Dienst (SID). Erst vor knapp zwei Monaten gab der BWL-Student sein Debüt als Schiedsrichter auf der großen Bühne der European Tour. Doch sein außergewöhnlicher Stil gefällt nicht jedem.

"Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich spielen könnte, wenn er callt", stänkerte der englische Top-10-Spieler Nathan Aspinall zuletzt. Zwar betonte der zweimalige WM-Halbfinalist, dass er "nichts gegen den Kerl" habe: "Aber feuert ihn nicht, er ist einfach nicht mein Fall."

Aspinalls Aussagen nahm Engerer zur Kenntnis. "Er hat gesagt, dass es ihm persönlich nicht gefällt", sagt Engerer, "das ist komplett fair. Das darf er ja auch." Ändern will er seinen Call deshalb nicht, schließlich hat er ihn gerade erst komponiert. "Am Anfang habe ich noch nicht gesungen, aber das passt einfach zu mir", erklärt Engerer.