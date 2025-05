Als Chairman der PDC lenkte er 20 Jahre lang bis 2021 die Geschicke des Verbandes PDC und hat in der Zeit so einiges erlebt und gesehen. Der 76-Jährige hat ein Auge für die Stars des Darts, weshalb es aufhorchen lässt, was Hearn nun dem englischen Boulevard-Blatt "The Sun" erzählte.

Auch in Deutschland gibt es laut Barry Hearn viele Darts-Talente

Vielleicht wird der Zehnjährige eines Tages tatsächlich in die Fußstapfen des selbst erst 18-jährigen Weltmeisters treten können. Nähere Angaben zur Identität des Nachwuchstalents wollte Hearn aber nicht machen. "Ich möchte diese Kids dem Druck nicht aussetzen", erklärte er.

Er ließ sogar offen, aus welchem Land der Zehnjährige kommt. "Es gibt in England eine Menge junger Dartsspieler, aber denken Sie nicht nur an England", sagte der ehemalige PDC-Boss: "Es gibt auch eine Menge Kinder in den Niederlanden, in Deutschland, in Belgien, in Spanien, in Italien und in Frankreich. Auch in China geht es plötzlich mit dem Dartssport los."

Viele dieser Kinder hat Luke Littler zum Darts gebracht. Und wer weiß, vielleicht wird "The Nuke" in einigen Jahren tatsächlich gegen einige dieser Talente spielen.