Darts
Darts-Star Michael van Gerwen hat Titelverteidiger Luke Littler enttrohnt und zum sechsten Mal die World Series Finals gewonnen.
Bei seinem Heimspiel in Amsterdam setzte sich der Niederländer gegen den 18 Jahre alten Weltmeister mit 11:7 im Finale durch. Es ist van Gerwens erster Majorsieg seit zwei Jahren, damals ebenfalls bei den World Series Finals.
"Das bedeutet mir die Welt", sagte van Gerwen, der im Mai nach über zehn Jahren Ehe die Trennung von seiner Frau Daphne öffentlich gemacht und anschließend eine schwere Zeit durchlebt hatte.
"Das hat eine Menge Energie gekostet", erklärte der dreimalige Weltmeister mit Tochter Zoë an der Seite, aber: "Ich hoffe, das ist der Beginn von mehr."
Van Gerwen schlug vor Littler auch schon Humphries
Auf dem Weg zum Titel hatte van Gerwen unter anderem den Weltranglistenersten Luke Humphries geschlagen. Bei der Neuauflage des WM-Finals gegen Littler nahm van Gerwen eindrucksvoll Revanche, zum Match checkte er 130 Punkte. "Es ist gut, ihn zurück zu haben. Er hatte eine schwere Zeit", sagte Littler.
Madden NFL 26: Das sind die besten Quarterbacks
Die neue Football-Simulation "Madden NFL 26" wird am 14. August von Electronic Arts veröffentlicht. Das realitätsnahe Spiel begeistert nicht nur Jahr für Jahr footballbegeisterte Gamer weltweit, es lässt auch Rückschlüsse auf die Spielstärke der NFL-Spieler zu. Denn die Madden-Ratings werden in Zusammenarbeit mit Experten festgelegt ...
... haben zwei Spieler die gleiche Overall-Bewertung, entscheiden die Unterkategorien wie Throw Power, Accuracy (Short, Medium, Deep), Speed, Agility und Awareness (AWR) über die Platzierung. Wie die Tiebreaker in diesem Jahr im Detail arbeiten, ist allerdings noch nicht öffentlich bekannt. ran zeigt euch die 55 stärksten Quarterbacks im Spiel.
55. Platz: Shedeur Sanders (Cleveland Browns)
Overall-Bewertung: 67
54. Platz: Zach Wilson (Miami Dolphins)
Overall-Bewertung: 67
53. Platz: Mason Rudolph (Pittsburgh Steelers)
Overall-Bewertung: 67
52. Platz: Kenny Pickett (Cleveland Browns)
Overall-Bewertung: 67
51. Platz: Jimmy Garoppolo (Los Angeles Rams)
Overall-Bewertung: 67
50. Platz: Tyler Shough (New Orleans Saints)
Overall-Bewertung: 68
49. Platz: Jaxson Dart (New York Giants)
Overall-Bewertung: 68
48. Platz: Jake Browning (Cincinnati Bengals)
Overall-Bewertung: 68
47. Platz: Cooper Rush (Baltimore Ravens)
Overall-Bewertung: 68
46. Platz: Aidan O'Connell (Las Vegas Raiders)
Overall-Bewertung: 68
45. Platz: Tyrod Taylor (New York Jets)
Overall-Bewertung: 69
44. Platz: Spencer Rattler (New Orleans Saints)
Overall-Bewertung: 69
43. Platz: Marcus Mariota (Washington Commanders)
Overall-Bewertung: 69
42. Platz: Mac Jones (San Francisco 49ers)
Overall-Bewertung: 69
41. Platz: Joshua Dobbs (New England Patriots)
Overall-Bewertung: 69
40. Platz: Daniel Jones (Indianapolis Colts)
Overall-Bewertung: 69
39. Platz: Jacoby Brissett (Arizona Cardinals)
Overall-Bewertung: 70
38. Platz: Gardner Minshew (Kansas City Chiefs)
Overall-Bewertung: 70
37. Platz: Deshaun Watson (Cleveland Browns)
Overall-Bewertung: 70
36. Platz: Andy Dalton (Carolina Panthers)
Overall-Bewertung: 70
35. Platz: Will Levis (Tennessee Titans)
Overall-Bewertung: 71
34. Platz: Joe Milton (Dallas Cowboys)
Overall-Bewertung: 71
33. Platz: Joe Flacco (Cleveland Browns)
Overall-Bewertung: 71
32. Platz: Jameis Winston (New York Giants)
Overall-Bewertung: 72
31. Platz: Cam Ward (Tennessee Titans)
Overall-Bewertung: 72
30. Platz: Anthony Richardson (Indianapolis Colts)
Overall-Bewertung: 72
29. Platz: Kirk Cousins (Atlanta Falcons)
Overall-Bewertung: 73
28. Platz: J.J. McCarthy (Minnesota Vikings)
Overall-Bewertung: 73
27. Platz: Michael Penix (Atlanta Falcons)
Overall-Bewertung: 74
26. Platz: Justin Fields (New York Jets)
Overall-Bewertung: 74
25. Platz: Trevor Lawrence (Jacksonsville Jaguars)
Overall-Bewertung: 75
24. Platz: Caleb Williams (Chicago Bears)
Overall-Bewertung: 75
23. Platz: Bryce Young (Carolina Panthers)
Overall-Bewertung: 75
22. Platz: Russell Wilson (New York Giants)
Overall-Bewertung: 76
21. Platz: Aaron Rodgers (Pittsburgh Steelers)
Overall-Bewertung: 76
20. Platz: Sam Darnold (Seattle Seahawks)
Overall-Bewertung: 77
19. Platz: Drake Maye (New England Patriots)
Overall-Bewertung: 78
18. Platz: Kyler Murray (Arizona Cardinals)
Overall-Bewertung: 79
17. Platz: Bo Nix (Denver Broncos)
Overall-Bewertung: 79
16. Platz: Geno Smith (Las Vegas Raiders)
Overall-Bewertung: 80
15. Platz: C.J. Stroud (Houston Texans)
Overall-Bewertung: 81
14. Platz: Tua Tagovailoa (Miami Dolphins)
Overall-Bewertung: 82
13. Platz: Jordan Love (Green Bay Packers)
Overall-Bewertung: 83
12. Platz: Dak Prescott (Dallas Cowboys)
Overall-Bewertung: 84
11. Platz: Brock Purdy (San Francisco 49ers)
Overall-Bewertung: 84
10. Platz: Jayden Daniels (Washington Commanders)
Overall-Bewertung: 85
9. Platz: Baker Mayfield (Tampa Bay Buccaneers)
Overall-Bewertung: 85
8. Platz: Justin Herbert (Los Angeles Chargers)
Overall-Bewertung: 86
7. Platz: Jalen Hurts (Philadelphia Eagles)
Overall-Bewertung: 86
6. Platz: Jared Goff (Detroit Lions)
Overall-Bewertung: 87
5. Platz: Matthew Stafford (Los Angeles Rams)
Overall-Bewertung: 88
4. Platz: Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs)
Overall-Bewertung: 95
3. Platz: Joe Burrow (Cincinnati Bengals)
Overall-Bewertung: 97
2. Platz: Lamar Jackson (Baltimore Ravens)
Overall-Bewertung: 99
1. Platz: Josh Allen (Buffalo Bills)
Overall-Bewertung: 99
Bei den World Series Finals, dem Finale einer Einladungsturnierserie rund um den Globus, wurde um ein Preisgeld von 350.000 Pfund (rund 404.000 Euro) gespielt, das allerdings nicht in die Order of Merit einfließt.
Als einziger deutscher Starter schied der frühere WM-Halbfinalist Gabriel Clemens bereits in der ersten Runde aus.