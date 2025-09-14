Anzeige
Darts

Darts - Finalsieg gegen Littler: Van Gerwen gewinnt World Series Finals

Darts-Star Michael van Gerwen hat Titelverteidiger Luke Littler enttrohnt und zum sechsten Mal die World Series Finals gewonnen.

Bei seinem Heimspiel in Amsterdam setzte sich der Niederländer gegen den 18 Jahre alten Weltmeister mit 11:7 im Finale durch. Es ist van Gerwens erster Majorsieg seit zwei Jahren, damals ebenfalls bei den World Series Finals.

"Das bedeutet mir die Welt", sagte van Gerwen, der im Mai nach über zehn Jahren Ehe die Trennung von seiner Frau Daphne öffentlich gemacht und anschließend eine schwere Zeit durchlebt hatte.

"Das hat eine Menge Energie gekostet", erklärte der dreimalige Weltmeister mit Tochter Zoë an der Seite, aber: "Ich hoffe, das ist der Beginn von mehr."

Anzeige
Anzeige

Van Gerwen schlug vor Littler auch schon Humphries

Auf dem Weg zum Titel hatte van Gerwen unter anderem den Weltranglistenersten Luke Humphries geschlagen. Bei der Neuauflage des WM-Finals gegen Littler nahm van Gerwen eindrucksvoll Revanche, zum Match checkte er 130 Punkte. "Es ist gut, ihn zurück zu haben. Er hatte eine schwere Zeit", sagte Littler.

Anzeige
Anzeige

Madden NFL 26: Das sind die besten Quarterbacks

1 / 57
<strong>Das sind die besten Quarterbacks in "Madden NFL 26"</strong><br>Die neue Football-Simulation "Madden NFL 26" wird am 14. August von Electronic Arts veröffentlicht. Das realitätsnahe Spiel begeistert nicht nur Jahr für Jahr footballbegeisterte Gamer weltweit, es lässt auch Rückschlüsse auf die Spielstärke der NFL-Spieler zu. Denn die Madden-Ratings werden in Zusammenarbeit mit Experten festgelegt ...
© Getty Images

Das sind die besten Quarterbacks in "Madden NFL 26"
Die neue Football-Simulation "Madden NFL 26" wird am 14. August von Electronic Arts veröffentlicht. Das realitätsnahe Spiel begeistert nicht nur Jahr für Jahr footballbegeisterte Gamer weltweit, es lässt auch Rückschlüsse auf die Spielstärke der NFL-Spieler zu. Denn die Madden-Ratings werden in Zusammenarbeit mit Experten festgelegt ...

<strong>Das sind die besten Quarterbacks in "Madden NFL 26"</strong><br>... haben zwei Spieler die gleiche Overall-Bewertung, entscheiden die Unterkategorien wie Throw Power, Accuracy (Short, Medium, Deep), Speed, Agility und Awareness (AWR) über die Platzierung. Wie die Tiebreaker in diesem Jahr im Detail arbeiten, ist allerdings noch nicht&nbsp;öffentlich bekannt. <em><strong>ran</strong></em> zeigt euch die 55 stärksten Quarterbacks im Spiel.
© Imagn Images

Das sind die besten Quarterbacks in "Madden NFL 26"
... haben zwei Spieler die gleiche Overall-Bewertung, entscheiden die Unterkategorien wie Throw Power, Accuracy (Short, Medium, Deep), Speed, Agility und Awareness (AWR) über die Platzierung. Wie die Tiebreaker in diesem Jahr im Detail arbeiten, ist allerdings noch nicht öffentlich bekannt. ran zeigt euch die 55 stärksten Quarterbacks im Spiel.

<strong>55. Platz:</strong> Shedeur Sanders (Cleveland Browns)&nbsp;<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 67
© UPI Photo

55. Platz: Shedeur Sanders (Cleveland Browns) 
Overall-Bewertung: 67

<strong>54. Platz:</strong> Zach Wilson (Miami Dolphins)<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 67
© Imagn Images

54. Platz: Zach Wilson (Miami Dolphins)
Overall-Bewertung: 67

<strong>53. Platz:</strong> Mason Rudolph (Pittsburgh Steelers)<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 67
© ZUMA Press Wire

53. Platz: Mason Rudolph (Pittsburgh Steelers)
Overall-Bewertung: 67

<strong>52. Platz:</strong> Kenny Pickett (Cleveland Browns)&nbsp;<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 67
© Imagn Images

52. Platz: Kenny Pickett (Cleveland Browns) 
Overall-Bewertung: 67

<strong>51. Platz:</strong> Jimmy Garoppolo (Los Angeles Rams)<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 67
© ZUMA Press Wire

51. Platz: Jimmy Garoppolo (Los Angeles Rams)
Overall-Bewertung: 67

<strong>50. Platz:</strong> Tyler Shough (New Orleans Saints)<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 68
© Imagn Images

50. Platz: Tyler Shough (New Orleans Saints)
Overall-Bewertung: 68

<strong>49. Platz:</strong> Jaxson Dart (New York Giants)<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 68
© Imagn Images

49. Platz: Jaxson Dart (New York Giants)
Overall-Bewertung: 68

<strong>48. Platz:</strong> Jake Browning (Cincinnati Bengals)<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 68
© Imagn Images

48. Platz: Jake Browning (Cincinnati Bengals)
Overall-Bewertung: 68

<strong>47. Platz:</strong> Cooper Rush (Baltimore Ravens)<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 68
© Imagn Images

47. Platz: Cooper Rush (Baltimore Ravens)
Overall-Bewertung: 68

<strong>46. Platz:</strong> Aidan O'Connell (Las Vegas Raiders)<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 68
© 2025 Getty Images

46. Platz: Aidan O'Connell (Las Vegas Raiders)
Overall-Bewertung: 68

<strong>45. Platz:</strong> Tyrod Taylor (New York Jets)<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 69
© Imagn Images

45. Platz: Tyrod Taylor (New York Jets)
Overall-Bewertung: 69

<strong>44. Platz:</strong> Spencer Rattler (New Orleans Saints)<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 69
© Imagn Images

44. Platz: Spencer Rattler (New Orleans Saints)
Overall-Bewertung: 69

<strong>43. Platz:</strong> Marcus Mariota (Washington Commanders)<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 69
© Imagn Images

43. Platz: Marcus Mariota (Washington Commanders)
Overall-Bewertung: 69

<strong>42. Platz:</strong> Mac Jones (San Francisco 49ers)<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 69
© Imagn Images

42. Platz: Mac Jones (San Francisco 49ers)
Overall-Bewertung: 69

<strong>41. Platz:</strong> Joshua Dobbs (New England Patriots)<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 69
© Imagn Images

41. Platz: Joshua Dobbs (New England Patriots)
Overall-Bewertung: 69

<strong>40. Platz:</strong> Daniel Jones (Indianapolis Colts)&nbsp;<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 69
© Imagn Images

40. Platz: Daniel Jones (Indianapolis Colts) 
Overall-Bewertung: 69

<strong>39. Platz:</strong> Jacoby Brissett (Arizona Cardinals)&nbsp;<br><strong>Overall-Bewertung:</strong>&nbsp;70
© Imagn Images

39. Platz: Jacoby Brissett (Arizona Cardinals) 
Overall-Bewertung: 70

<strong>38. Platz:</strong> Gardner Minshew (Kansas City Chiefs)<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 70
© Imagn Images

38. Platz: Gardner Minshew (Kansas City Chiefs)
Overall-Bewertung: 70

<strong>37. Platz:</strong> Deshaun Watson (Cleveland Browns)<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 70
© Imagn Images

37. Platz: Deshaun Watson (Cleveland Browns)
Overall-Bewertung: 70

<strong>36. Platz:</strong> Andy Dalton (Carolina Panthers)<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 70
© Imagn Images

36. Platz: Andy Dalton (Carolina Panthers)
Overall-Bewertung: 70

<strong>35. Platz:</strong> Will Levis (Tennessee Titans)<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 71
© Imagn Images

35. Platz: Will Levis (Tennessee Titans)
Overall-Bewertung: 71

<strong>34. Platz:</strong> Joe Milton (Dallas Cowboys)&nbsp;<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 71
© Imagn Images

34. Platz: Joe Milton (Dallas Cowboys) 
Overall-Bewertung: 71

<strong>33. Platz:</strong> Joe Flacco (Cleveland Browns)<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 71
© Imagn Images

33. Platz: Joe Flacco (Cleveland Browns)
Overall-Bewertung: 71

<strong>32. Platz:</strong> Jameis Winston (New York Giants)<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 72
© Imagn Images

32. Platz: Jameis Winston (New York Giants)
Overall-Bewertung: 72

<strong>31. Platz:</strong> Cam Ward (Tennessee Titans)<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 72
© Imagn Images

31. Platz: Cam Ward (Tennessee Titans)
Overall-Bewertung: 72

<strong>30. Platz:</strong> Anthony Richardson (Indianapolis Colts)<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 72
© IMAGO/ZUMA Press Wire

30. Platz: Anthony Richardson (Indianapolis Colts)
Overall-Bewertung: 72

<strong>29. Platz</strong>: Kirk Cousins (Atlanta Falcons)&nbsp;<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 73
© Imagn Images

29. Platz: Kirk Cousins (Atlanta Falcons) 
Overall-Bewertung: 73

<strong>28. Platz:</strong> J.J. McCarthy (Minnesota Vikings)<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 73
© 2024 Getty Images

28. Platz: J.J. McCarthy (Minnesota Vikings)
Overall-Bewertung: 73

<strong>27. Platz:</strong> Michael Penix (Atlanta Falcons)<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 74
© Imagn Images

27. Platz: Michael Penix (Atlanta Falcons)
Overall-Bewertung: 74

<strong>26. Platz:</strong> Justin Fields (New York Jets)&nbsp;<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 74
© ZUMA Press Wire

26. Platz: Justin Fields (New York Jets) 
Overall-Bewertung: 74

<strong>25. Platz:</strong> Trevor Lawrence (Jacksonsville Jaguars)&nbsp;<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 75
© Imagn Images

25. Platz: Trevor Lawrence (Jacksonsville Jaguars) 
Overall-Bewertung: 75

<strong>24. Platz:</strong> Caleb Williams (Chicago Bears)<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 75
© Imagn Images

24. Platz: Caleb Williams (Chicago Bears)
Overall-Bewertung: 75

<strong>23. Platz:</strong> Bryce Young (Carolina Panthers)<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 75
© Imagn Images

23. Platz: Bryce Young (Carolina Panthers)
Overall-Bewertung: 75

<strong>22. Platz:</strong> Russell Wilson (New York Giants)&nbsp;<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 76
© Imagn Images

22. Platz: Russell Wilson (New York Giants) 
Overall-Bewertung: 76

<strong>21. Platz:</strong> Aaron Rodgers (Pittsburgh Steelers)<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 76
© ZUMA Press Wire

21. Platz: Aaron Rodgers (Pittsburgh Steelers)
Overall-Bewertung: 76

<strong>20. Platz:</strong> Sam Darnold (Seattle Seahawks)<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 77
© Imagn Images

20. Platz: Sam Darnold (Seattle Seahawks)
Overall-Bewertung: 77

<strong>19. Platz:</strong> Drake Maye (New England Patriots)<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 78
© ZUMA Press Wire

19. Platz: Drake Maye (New England Patriots)
Overall-Bewertung: 78

<strong>18. Platz:</strong> Kyler Murray (Arizona Cardinals)&nbsp;<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 79
© Imagn Images

18. Platz: Kyler Murray (Arizona Cardinals) 
Overall-Bewertung: 79

<strong>17. Platz:</strong> Bo Nix (Denver Broncos)<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 79
© ZUMA Press Wire

17. Platz: Bo Nix (Denver Broncos)
Overall-Bewertung: 79

<strong>16. Platz:</strong> Geno Smith (Las Vegas Raiders)<br><strong>Overall-Bewertung:</strong>&nbsp;80
© Imagn Images

16. Platz: Geno Smith (Las Vegas Raiders)
Overall-Bewertung: 80

<strong>15. Platz:</strong> C.J. Stroud (Houston Texans)<br><strong>Overall-Bewertung:</strong>&nbsp;81
© 2025 Getty Images

15. Platz: C.J. Stroud (Houston Texans)
Overall-Bewertung: 81

<strong>14. Platz:</strong> Tua Tagovailoa (Miami Dolphins)<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 82
© Imagn Images

14. Platz: Tua Tagovailoa (Miami Dolphins)
Overall-Bewertung: 82

<strong>13. Platz:</strong> Jordan Love (Green Bay Packers)<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 83
© Imagn Images

13. Platz: Jordan Love (Green Bay Packers)
Overall-Bewertung: 83

<strong>12. Platz:</strong> Dak Prescott (Dallas Cowboys)<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 84
© Imagn Images

12. Platz: Dak Prescott (Dallas Cowboys)
Overall-Bewertung: 84

<strong>11. Platz</strong>: Brock Purdy (San Francisco 49ers)<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 84
© Imagn Images

11. Platz: Brock Purdy (San Francisco 49ers)
Overall-Bewertung: 84

<strong>10. Platz:</strong> Jayden Daniels (Washington Commanders)<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 85
© Imagn Images

10. Platz: Jayden Daniels (Washington Commanders)
Overall-Bewertung: 85

<strong>9. Platz:</strong> Baker Mayfield (Tampa Bay Buccaneers)<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 85
© ZUMA Press Wire

9. Platz: Baker Mayfield (Tampa Bay Buccaneers)
Overall-Bewertung: 85

<strong>8. Platz:</strong> Justin Herbert (Los Angeles Chargers)&nbsp;<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 86
© Imagn Images

8. Platz: Justin Herbert (Los Angeles Chargers) 
Overall-Bewertung: 86

<strong>7. Platz:</strong> Jalen Hurts (Philadelphia Eagles)<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 86
© Imagn Images

7. Platz: Jalen Hurts (Philadelphia Eagles)
Overall-Bewertung: 86

<strong>6. Platz:</strong> Jared Goff (Detroit Lions)<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 87
© Imagn Images

6. Platz: Jared Goff (Detroit Lions)
Overall-Bewertung: 87

<strong>5. Platz:</strong> Matthew Stafford (Los Angeles Rams) <br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 88
© Imagn Images

5. Platz: Matthew Stafford (Los Angeles Rams)
Overall-Bewertung: 88

<strong>4. Platz:</strong> Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs)<br><strong>Overall-Bewertung:</strong>&nbsp;95
© Imagn Images

4. Platz: Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs)
Overall-Bewertung: 95

<strong>3. Platz:</strong> Joe Burrow (Cincinnati Bengals)<br><strong>Overall-Bewertung:</strong>&nbsp;97
© Imagn Images

3. Platz: Joe Burrow (Cincinnati Bengals)
Overall-Bewertung: 97

<strong>2. Platz:</strong> Lamar Jackson (Baltimore Ravens)<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 99
© Imagn Images

2. Platz: Lamar Jackson (Baltimore Ravens)
Overall-Bewertung: 99

<strong>1. Platz:</strong> Josh Allen (Buffalo Bills)<br><strong>Overall-Bewertung:</strong> 99
© Imagn Images

1. Platz: Josh Allen (Buffalo Bills)
Overall-Bewertung: 99

Bei den World Series Finals, dem Finale einer Einladungsturnierserie rund um den Globus, wurde um ein Preisgeld von 350.000 Pfund (rund 404.000 Euro) gespielt, das allerdings nicht in die Order of Merit einfließt.

Als einziger deutscher Starter schied der frühere WM-Halbfinalist Gabriel Clemens bereits in der ersten Runde aus.

News und Videos zum Darts
Früh raus: Gabriel Clemens
News

Darts: Clemens bei World Series Finals früh raus

  • 12.09.2025
  • 21:18 Uhr
9th August 2025, Win Sports and Entertainment Centre, Wollongong, Australia; 2025 PDC Australian Darts Masters Day 2; Luke Littler of England throws his dart PUBLICATIONxNOTxINxUK KevinxManning
News

World Series of Darts: Finals heute live im Free-TV und im Livestream auf Joyn

  • 12.09.2025
  • 14:24 Uhr
Luke Littler
News

Darts Premier League: Littler und Co auch 2026 in Berlin

  • 11.09.2025
  • 12:20 Uhr
2227284633
News

So schützt Luke Littler Freundin Faith vor Social Media

  • 14.08.2025
  • 10:50 Uhr
2227281090
News

Luke Littler über die Strapazen: "Keine Zeit, um innezuhalten"

  • 13.08.2025
  • 15:36 Uhr
Endstation zweite Runde: Adrian Lewis
News

Alkohol im Sport: Darts-Star rechnet mit Trink-Kultur ab

  • 07.08.2025
  • 12:25 Uhr
Häufig Mittelpunkt der Diskussionen: Noa-Lynn van Leuven
News

Darts-Verband verbietet Transfrauen die Teilnahme

  • 30.07.2025
  • 12:20 Uhr
Luke Littler
News

Triple Crown perfekt! Luke Littler gewinnt World Matchplay

  • 27.07.2025
  • 23:11 Uhr
Luke Littler
News

Mit Neun-Darter! Littler im World-Matchplay-Finale

  • 27.07.2025
  • 00:24 Uhr
Im Finale: Luke Littler
News

Neundarter: Darts-Superstar Littler folgt Wade ins Finale

  • 27.07.2025
  • 00:06 Uhr