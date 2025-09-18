Max Hopp ist auf einem guten Weg: Die ehemalige deutsche Nummer eins träumt von der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026. Einst galt Max Hopp als die größte deutsche Darts-Hoffnung. Mit gerade einmal 16 Jahren nahm der "Maximiser" an der Weltmeisterschaft 2013 teil. In den folgenden Jahren war er Stammgast im Alexandra Palace. Darts: Premier League auch 2026 in Berlin Sein letzter Auftritt bei der Weltmeisterschaft ist mittlerweile allerdings schon länger her. Im Dezember 2020 scheiterte Hopp in der 2. Runde mit 1:3 an Mervyn King. Ende 2022 musste der 29-Jährige sogar seine Tour-Card abgeben. Zu diesem Zeitpunkt war völlig unklar, ob die Karriere des Rechtshänders noch weitergeht. Doch Hopp ließ nicht locker, holte sich Anfang 2025 die Tour-Card zurück und ist nun auf einem guten Weg, sein WM-Comeback zu feiern.

Gegenüber der "Bild" erklärte Hopp zuletzt, was ihm eine Rückkehr in den "Ally Pally" bedeuten würde: "Es würde mir enorm viel bedeuten. Für mich selbst einfach. Ich stand schon acht Mal im "Ally Pally", aber das ist halt der Ort, die Weltmeisterschaft. Es wird immer größer, es ist tatsächlich dieses Jahr auch eine Rekord-WM in allen Belangen." "Es werden immer mehr deutsche Spieler auch hier hochkommen und ich möchte halt einfach einer davon sein. Es juckt einfach in den Fingern, da wieder hinzukommen und es gäbe nichts Schöneres. Es wäre quasi 'The return of the Max' - und das fühle ich auch wirklich", so der gebürtige Idsteiner weiter.

