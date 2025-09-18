Darts
Darts: Max Hopp hat die WM 2026 fest im Blick - Sichere Qualifikation rückt immer näher
- Veröffentlicht: 18.09.2025
- 11:40 Uhr
Max Hopp ist auf einem guten Weg: Die ehemalige deutsche Nummer eins träumt von der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026.
Einst galt Max Hopp als die größte deutsche Darts-Hoffnung. Mit gerade einmal 16 Jahren nahm der "Maximiser" an der Weltmeisterschaft 2013 teil. In den folgenden Jahren war er Stammgast im Alexandra Palace.
Sein letzter Auftritt bei der Weltmeisterschaft ist mittlerweile allerdings schon länger her. Im Dezember 2020 scheiterte Hopp in der 2. Runde mit 1:3 an Mervyn King.
Ende 2022 musste der 29-Jährige sogar seine Tour-Card abgeben. Zu diesem Zeitpunkt war völlig unklar, ob die Karriere des Rechtshänders noch weitergeht.
Doch Hopp ließ nicht locker, holte sich Anfang 2025 die Tour-Card zurück und ist nun auf einem guten Weg, sein WM-Comeback zu feiern.
Das Wichtigste in Kürze
Gegenüber der "Bild" erklärte Hopp zuletzt, was ihm eine Rückkehr in den "Ally Pally" bedeuten würde: "Es würde mir enorm viel bedeuten. Für mich selbst einfach. Ich stand schon acht Mal im "Ally Pally", aber das ist halt der Ort, die Weltmeisterschaft. Es wird immer größer, es ist tatsächlich dieses Jahr auch eine Rekord-WM in allen Belangen."
"Es werden immer mehr deutsche Spieler auch hier hochkommen und ich möchte halt einfach einer davon sein. Es juckt einfach in den Fingern, da wieder hinzukommen und es gäbe nichts Schöneres. Es wäre quasi 'The return of the Max' - und das fühle ich auch wirklich", so der gebürtige Idsteiner weiter.
Darts-WM 2026: Schafft Max Hopp die Qualifikation?
Derzeit steht Hopp auf Platz 31 der Pro-Tour-Order-of-Merit-Rangliste der nicht bereits qualifizierten Spieler, allerdings stehen bis zum 23. November (dem Stichtag zur WM-Quali; Anm. d. Red.) noch mehrere Turniere an. Ein Platz in den Top 40 würde ihm die Qualifikation für die WM bescheren.
Mit einem erspielten Preisgeld von 23.750 Pfund beträgt sein Vorsprung auf einen Nicht-Qualifikationsplatz aktuell 5.250 Pfund.
Apropos WM: Immer wieder wurde Hopp in den vergangenen Jahren mit Mario Götze verglichen: "Es war bei mir ein großes Thema, dass ich damals einer der ersten Darts-Profis überhaupt in Deutschland war. Das junge Talent. Ich wurde in letzter Zeit auch sehr häufig mit Mario Götze verglichen. Als einer, der dem Sport sehr gutgetan hat und dann auf einmal so ein bisschen verschwunden ist."
Die Darts-WM 2026 findet vom 11. Dezember bis zum 3. Januar 2026 statt. Erstmals nehmen dabei 128 Spieler teil. Vielleicht ist Max Hopp ja einer davon.