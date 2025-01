Nach der WM ist vor der Q-School. Bis zum 12. Januar können Spieler sich für die kommenden zwei Jahre eine Tourcard sichern und ihren Traum vom Darts-Profi leben. Die PDC-Qualifying-School ist DIE Möglichkeit für jeden Spieler sich eine Tourcard für die PDC-Profitour zu sichern und das erste kleine Highlight nach der Darts-WM. Neben unbekannten Namen sind auch immer wieder ehemalige Profis mit dabei, die ihre Tourcard aufgrund ausbleibender Leistungen zuvor verloren hatten. Bekanntestes deutsches Beispiel ist Max Hopp. Das ehemalige deutsche Top-Talent besitzt seit Ende 2022 keine Tourcard mehr und scheiterte in den vergangenen beiden Jahren in der Q-School. Auch 2025 ist der achtmalige WM-Teilnehmer wieder am Start und kämpft in Kalkar um seine Darts-Zukunft. Nach Sieg bei Promi-Darts-WM: YouTube-Star Marcel Scorpion kämpft um PDC-Tourcard ran hat die wichtigsten Infos zur Final Stage der Q-School zusammengefasst und gibt euch einen Überblick über die bisherigen Tagessieger.

Q-School 2025: Von wann bis wann findet die Final Stage statt? Die Final Stage der Q-School startete am 9. Januar und endet am 12. Januar 2025.

Darts: Wo findet die Q-School 2025 statt? Auch in diesem Jahr gibt es wieder zwei Austragungsorte für die Q-School. Während in Milton Keynes die "UK Qualifying School" ausgetragen wird, findet die "European Qualifying School" im deutschen Kalkar (NRW) statt.

Q-School 2025: Wer hat sich bisher die Tourcard erspielt? European Q-School (Kalkar): Tagessieger 1: Viktor Tingström (Schweden)

Tagessieger 2: Kai Gotthardt (Deutschland)

Tagessieger 3: tbd

Tagessieger 4: tbd UK Q-School (Milton Keynes) Tagessieger 1: Tom Bissell (England)

Tagessieger 2: Justin Hood (England)

Tagessieger 3: tbd

Tagessieger 4: tbd

Darts: Wie viele PDC-Tourcards werden in der Q-School 2025 vergeben? Insgesamt werden in Milton Keynes und Kalkar 29 Tourcards vergeben. Acht gehen direkt an die jeweiligen Tagessieger, die restlichen werden an die besten Spieler der jeweiligen "Order of Merit" gewonnen werden (zwölf in Kalkar, neun in Milton Keynes). Für diese Rangliste können Spieler ab der zweiten Runde pro Sieg Punkte sammeln und so auch ohne Tagessieg eine Tourcard erhalten. Dafür sind aber natürlich konstant gute Ergebnisse während der Final Stage notwendig.

Q-School 2025: Diese Deutschen haben die besten Chancen auf eine PDC-Tourcard Kai Gotthardt sicherte sich mit seinem Tagessieg am Freitag seine zweijährige Tourcard - und rundete einen fantastischen Tag aus deutscher Sicht ab. Denn gleich drei Deutsche standen im Halbfinale, Max Hopp kam immerhin bis ins Viertelfinale. Gotthardts Finalgegner Steven Noster verpasste zwar hauchzart den Tagessieg, seine fünf Punkte für die Rangliste sind aber mehr als die halbe Miete für die Tourcard. Sieben Zähler nach dem finalen Event am Sonntag könnten bereits reichen. Allerdings muss er am Schlusstag noch mal punkten, denn sowohl am Donnerstag als auch am Samstag blieb er ohne Zähler. Dominik Grüllich stand am Freitag an Tag zwei ebenfalls im Halbfinale und hat jetzt insgesamt vier Punkte auf dem Konto - ebenso wie Max Hopp. Beide aber scheiterten am Samstag früh und stehen somit ebenso unter Druck wie Leon Weber, der aber immerhin schon fünf Punkte auf seinem Konto hat. Der bekannte YouTuber und ehemalige Promi-Darts-WM-Gewinner Marcel "Scorpion" Althaus verlor am Freitag und Samstag jeweils seine Auftaktspiele und bleibt nach wie vor bei zwei Punkten hängen, er muss also am Sonntag weit kommen, um sich die Tourcard noch zu sichern.

