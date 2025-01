YouTube-Star Marcel "Scorpion" Althaus konnte sich dagegen nicht durchsetzen. Der Sieger der Promi-Darts-WM von 2018 scheiterte in der dritten Runde an Landsmann Daniel Klose und hatte damit keine Chance mehr auf die Tourcard.

Der mehrmalige WM-Teilnehmer schied am vierten Tag zwar im Achtelfinale gegen seinen Landsmann Maximilian Czerwinski aus, doch seine sechs Punkte reichten am Ende für einen Platz unter den Top 12, die neben den vier Tagessiegern die Tourcard buchen konnten.

Am letzten Tag der Q-School in Kalkar , bei der insgesamt 16 PDC-Tourcards für die nächsten zwei Jahre vergeben werden, hat Max Hopp nach zweijähriger Abstinenz die Rückkehr zur PDC-Tour perfekt gemacht.

Showdown in Kalkar! Für viele deutsche Darts-Spieler ging es am Sonntag in der Q-School um alles oder nichts. Max Hopp und Dominik Grüllich machen es Kai Gotthardt nach.

Althaus hatte zunächst seinen Landsmann Leon Weber (6:4) besiegt und war in der zweiten Runde gegen den Niederländer Derk Telnekes erfolgreich (6:5).

Steven Noster ist auch ausgeschieden. Er hatte an Tag zwei zwar das Finale erreicht, blieb davor und danach aber punktlos und hat deshalb keine Chance mehr auf die Tourcard.

Kai Gotthardt hatte sich bereits am zweiten Tag der Final Stage mit seinem Turniersieg die Tourcard gesichert und darf damit nun in diesem und im folgenden Jahr an den Turnieren der PDC teilnehmen. Der 29-Jährige hatte im Dezember seine WM-Premiere gefeiert und war dabei in der zweiten Runde am späteren Halbfinalisten Stephen Bunting gescheitert.