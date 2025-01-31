Der "Bully Boy" gibt bekannt, dass er unter Arthritis leidet, und zählt weitere schwere Verletzungen aus der Vergangenheit auf. Dennoch will er sich nicht unterkriegen lassen.

Michael Smith ist mit einem ungewöhnlichen Schritt an die Öffentlichkeit gegangen.

Nachdem er beim World Masters überraschend schon zum Auftakt mit 1:3 am Niederländer Danny Noppert gescheitert war, gab der Darts-Weltmeister von 2023 bei Instagram bekannt, dass er unter Arthritis an seiner rechten Wurfhand leidet.

Die Gelenkserkrankung sei die Folge einer Verletzung, die er sich schon vor vielen Jahren zugezogen habe, so Smith: "Ich habe mir beide Handgelenke gebrochen, als ich 19 Jahre alt war, und jetzt holt es mich ein, denn ich leide an Arthritis in der rechten Hand."

Auch interessant: Darts-WM 2026: So viel kostet ein Ticket im Ally Pally

Smith, mittlerweile 34, sprach auch über weitere Verletzungen, die ihn über die Jahre aber nicht vom Erfolg abgehalten hätten.

"Ich habe ein WM-Finale mit einer gebrochenen Hand gespielt. Ich habe ein UK Open Finale mit einem Loch in der Leiste erreicht. Ich habe Pro-Tour-Turniere gewonnen, obwohl ich Probleme mit meinem Knöchel hatte", schreibt der "Bully Boy" weiter.

Für diese vielen Verletzungen und Krankheiten wolle er kein Mitgefühl haben, auch sei sein Statement kein Hilfeschrei.