Darts: Michael van Gerwens Horror-Jahr geht weiter – Niederländer zieht sich zurück
- Aktualisiert: 15.10.2025
Darts-Profi Michael van Gerwen erlebt ein Jahr zum Vergessen – und zieht nun Konsequenzen. Der 36-Jährige schreibt die Players Championship Finals für sich ab.
Michael van Gerwen wird nicht zum achten Mal die Players Championship Finals gewinnen. Das steht nun bereits vor den letzten drei regulären Turnieren der Players Championships fest.
Nachdem der Niederländer am Dienstag beim Players Championship 31 bereits in der ersten Runde gegen den Engländer Dom Taylor rausflog (4:6), entschied er sich, vorzeitig aus Wigan abzureisen und beim Event 32 am Mittwoch nicht mehr teilzunehmen.
Auch bei den Players Championships 33 und 34, den letzten Turnieren vor den Players Championship Finals, wird van Gerwen nicht mehr antreten.
"Ich muss den Kopf freibekommen und die Dinge ordnen", so der 36-Jährige laut der niederländischen Zeitung "Dagblad". Und weiter: "Ich merke, dass auch mich die Müdigkeit überkommt."
Van Gerwen hätte sich ohnehin deutlich steigern müssen, um sich in den letzten drei Events noch für die Finals zu qualifizieren. Dort dürfen die besten 64 Spieler der 34-Turniere umfassenden Players Championships teilnehmen.
Darts Players Championships: Van Gerwen raus - sechs Deutsche aktuell qualifiziert
Van Gerwen belegt im diesjährigen Ranking aktuell nur Platz 93. Momentan wären mit Martin Schindler (15.), Ricardo Pietreczko (43.), Gabriel Clemens (46.), Dominik Grüllich (48.), Max Hopp (60.) und Niko Springer (62.) gleich sechs deutsche Darts-Profis für das als Generalprobe vor der Darts-WM geltende Turnier im November qualifiziert.
Für van Gerwen ist es ein weiteres Turnier zum Vergessen. Zuletzt scheiterte der dreimalige Weltmeister beim World Grand Prix bereits in der ersten Runde an Landsmann Dirk van Duijvenbode.
Auch privat ist es ein Jahr zum Vergessen für den Niederländer. Nach elf Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern trennten sich van Gerwen und Daphne Govers im Frühjahr. Sein Vater durchlebt aktuell eine Krebserkrankung.