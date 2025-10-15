Anzeige
Darts

Darts: Michael van Gerwens Horror-Jahr geht weiter – Niederländer zieht sich zurück

  • Aktualisiert: 15.10.2025
  • 14:08 Uhr
  • ran.de

Darts-Profi Michael van Gerwen erlebt ein Jahr zum Vergessen – und zieht nun Konsequenzen. Der 36-Jährige schreibt die Players Championship Finals für sich ab.

Michael van Gerwen wird nicht zum achten Mal die Players Championship Finals gewinnen. Das steht nun bereits vor den letzten drei regulären Turnieren der Players Championships fest.

Nachdem der Niederländer am Dienstag beim Players Championship 31 bereits in der ersten Runde gegen den Engländer Dom Taylor rausflog (4:6), entschied er sich, vorzeitig aus Wigan abzureisen und beim Event 32 am Mittwoch nicht mehr teilzunehmen.

Anzeige
Anzeige
12th October 2025; Mattioli Arena, Leicester Leicestershire, England; 2025 PDC Boyle Sports World Grand Prix Darts Final Night; Luke Littler in action on the oche for his Boyle Sports World Grand P...

German Darts Championship Live auf Joyn

Vom 17. bis zum 19. Oktober

Anzeige

Auch bei den Players Championships 33 und 34, den letzten Turnieren vor den Players Championship Finals, wird van Gerwen nicht mehr antreten.

"Ich muss den Kopf freibekommen und die Dinge ordnen", so der 36-Jährige laut der niederländischen Zeitung "Dagblad". Und weiter: "Ich merke, dass auch mich die Müdigkeit überkommt."

Van Gerwen hätte sich ohnehin deutlich steigern müssen, um sich in den letzten drei Events noch für die Finals zu qualifizieren. Dort dürfen die besten 64 Spieler der 34-Turniere umfassenden Players Championships teilnehmen.

Anzeige

Darts Players Championships: Van Gerwen raus - sechs Deutsche aktuell qualifiziert

Van Gerwen belegt im diesjährigen Ranking aktuell nur Platz 93. Momentan wären mit Martin Schindler (15.), Ricardo Pietreczko (43.), Gabriel Clemens (46.), Dominik Grüllich (48.), Max Hopp (60.) und Niko Springer (62.) gleich sechs deutsche Darts-Profis für das als Generalprobe vor der Darts-WM geltende Turnier im November qualifiziert.

Für van Gerwen ist es ein weiteres Turnier zum Vergessen. Zuletzt scheiterte der dreimalige Weltmeister beim World Grand Prix bereits in der ersten Runde an Landsmann Dirk van Duijvenbode.

Auch privat ist es ein Jahr zum Vergessen für den Niederländer. Nach elf Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern trennten sich van Gerwen und Daphne Govers im Frühjahr. Sein Vater durchlebt aktuell eine Krebserkrankung.

Mehr News und Videos
World Cup of Darts 2025 Luke Littler (England), links im Vordergrund Martin Schindler (Deutschland). PDC World Cup-Zweitrundenspiel zwischen England und Deutschland am 14. Juni 2025 in der Eissport...
News

European Darts Championship: Die Darts-EM im kostenlosen Livestream auf Joyn

  • 15.10.2025
  • 14:04 Uhr
12th October 2025; Mattioli Arena, Leicester Leicestershire, England; 2025 PDC Boyle Sports World Grand Prix Darts Final Night; Luke Littler in action on the oche for his Boyle Sports World Grand P...
News

German Darts Championship im kostenlosen Livestream auf Joyn

  • 15.10.2025
  • 14:03 Uhr
Darts-Weltmeister Luke Littler
News

Darts: Luke Littler verteidigt Greaves nach Sensations-Niederlage

  • 15.10.2025
  • 13:07 Uhr
12th October 2025; Mattioli Arena, Leicester Leicestershire, England; 2025 PDC Boyle Sports World Grand Prix Darts Final Night; Luke Littler is interviewed by Abigail Davies for Sky Sports after wi...
News

Nach überraschender Teilnahme: Littler scheitert bei Jugend-WM

  • 15.10.2025
  • 11:05 Uhr
Littler
News

Jugend-WM: Sensation-Aus - Luke Littler unterliegt Shootingstar

  • 15.10.2025
  • 11:02 Uhr
12th October 2025; Mattioli Arena, Leicester Leicestershire, England; 2025 PDC Boyle Sports World Grand Prix Darts Final Night; Luke Littler arrives on stage for his Boyle Sports World Grand Prix f...
News

Littler lässt Insta-User auflaufen: "Bist du high?"

  • 15.10.2025
  • 10:25 Uhr
27 07 2025. World Matchplay Darts Beau Greaves during the Betfred World Matchplay Darts at Winter Gardens, Blackpool, United Kingdom on 27 July 2025. Blackpool Winter Gardens United Kingdom Editori...
News

Littler bezwungen: Diese Frau mischt die Darts-Welt auf

  • 14.10.2025
  • 14:09 Uhr
imago images 1064517844
News

Beau Greaves schreibt Darts-Geschichte

  • 14.10.2025
  • 08:48 Uhr
Dartsprofi Jonny Clayton gelingt das perfekte Spiel
News

Darts-Star wettert gegen deutsche Fans

  • 13.10.2025
  • 15:09 Uhr
RECORD DATE NOT STATED 10th October 2025; Mattioli Arena, Leicester Leicestershire, England; 2025 PDC Boyle Sports World Grand Prix Darts Night Five; quarter final; Gerwyn Price congratulates Luke ...
News

Darts: Price fordert nach Littler-Pleite Regeländerung

  • 13.10.2025
  • 10:20 Uhr