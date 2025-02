Darts: Michael van Gerwen teilt gegen deutsche Spieler aus

Demnach würde es "in den nächsten zehn Jahren" keinen deutschen Weltmeister geben.

Während der Darts -Sport in den letzten Jahren immer populärer wird, steigen in Deutschland auch immer mehr die Hoffnungen gute internationale Spieler zu sehen.

Das Wichtigste in Kürze

Van Gerwen kritisiert deutsches Darts-Niveau

"Deutschland braucht richtig, richtig gute Spieler. Daran mangelt es noch", betonte der Niederländer weiter.

Zwar nennt er Martin Schindler, Gabriel Clemens und Florian Hempel als solide Profis – doch für den ganz großen Wurf reicht es laut van Gerwen nicht. "Sie spielen gutes Darts, aber sie müssen den nächsten Schritt jetzt machen. Das ist wichtig für ein so großes Land wie Deutschland," sagte van Gerwen im Bezug auf die deutsche Darts-Szene.

"Der nächste Schritt ist zum Beispiel in die Premier League of Darts. Da gibt es immer noch keinen deutschen Teilnehmer. Aber das wäre mal der nächste wichtige Schritt," so der Niederländer als mögliche Perspektive.

In seiner Aufzählung an möglichen deutschen Spielern mit Potenzial lässt van Gerwen den Namen Pietreczko aus, der bei der Darts-WM 2025 sogar bis ins Achtelfinale kam.