Sport Allgemein

Darts-Sensation: Deutscher Niko Springer gewinnt ersten PDC-Titel

Der deutsche Dartsprofi Niko Springer hat für eine faustdicke Überraschung gesorgt und erstmals ein Turnier der PDC gewonnen.

Auf der European Tour in Budapest spielte sich der 25-Jährige aus Mainz nach Siegen über den Darts-Weltranglistenersten Luke Humphries und Team-Weltmeister Josh Rock ins Finale vor, dort setzte sich Springer am Sonntagabend mit 8:7 gegen den Niederländer Danny Noppert durch.

"Ich kann es nicht glauben, ich bin einfach nur glücklich", sagte Springer im Siegerinterview. Springer ist nach Martin Schindler, Ricardo Pietreczko und Max Hopp der vierte deutsche Turniersieger auf der European Tour.

Im Endspiel der Hungarian Darts Trophy lief Springer lange einem Rückstand hinterher, drehte die Partie am Ende aber und blieb im Decider eiskalt.

In der ersten Runde hatte Springer den niederländischen Juniorenweltmeister Gian van Veen (6:3) besiegt, dann ließ der Qualifikant weitere überzeugende Erfolge gegen den Weltranglistenzehnten Damon Heta (Australien/6:1) sowie über die englischen Ex-Weltmeister Rob Cross (6:3) und Humphries (6:4) folgen. In der Vorschlussrunde schlug Springer dann den Nordiren Rock.

Darts: Nico Springer gibt Job für den Sport auf

Springer besitzt erst seit diesem Jahr die Tourkarte der PDC. Im Mai hatte er in seinem ersten Finale auf der European Tour in Rosmalen/Niederlande noch verloren.

Mittlerweile konzentriert sich der "Meenzer Bub" ausschließlich auf Darts, seinen Job als Kostenbeamter beim Landgericht hat er erstmal aufgegeben. Für seinen ersten Titel strich Springer 30.000 Pfund Preisgeld ein (rund 34.000 Euro), in der Weltrangliste rückte er auf Platz 66 vor.

