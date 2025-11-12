DFB-Team - Manuel Neuer: Sein Plan bei der Nationalmannschaft und dem FC Bayern München

Manuel Neuer möchte nach dem Winter über seine Zukunft beim FC Bayern München entscheiden. Auch eine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft ist möglich.

Obwohl Manuel Neuer im kommenden März seinen 40. Geburtstag feiert, stehen ihm noch viele Möglichkeiten offen.

Wie die "Sport Bild" berichtet, wünschen sich die Verantwortlichen des FC Bayern München, dass Neuer seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängert. Und auch bei der deutschen Nationalmannschaft soll über eine Rückkehr von Neuer nachgedacht werden.

Doch was will Neuer selbst?

Bevor Neuer über seine Zukunft beim FC Bayern entscheidet, will er bis Weihnachten warten. "Ich lasse mir Zeit über den Winter. Und dann kann man sprechen", sagte er kürzlich. Der Torwart will abwarten, ob er ohne Blessuren durch die kalte Jahreszeit kommt, wenn der Terminplan weiterhin eng ist.

Und auch ein Comeback bei der Nationalmannschaft soll möglich sein. Laut dem Bericht gibt es innerhalb des DFB Stimmen, die Nagelsmann von einem Neuer-Comeback überzeugen wollen.