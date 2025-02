Das Besondere an den UK Open: Es wird ohne Setzliste gespielt. Der Spielplan ist demnach in keiner Weise vorbestimmt, es kann jederzeit ein Top-Spieler auf den anderen treffen.

In den UK Open steht das nächste Major-Turnier des Jahres an. Ende Februar bis Anfang März wird das Turnier zum im Butlin's Minehead Resort zum 23. Mal ausgetragen.

Sonntag, 2. März ab 22:00 Uhr: Finale (Best of 21 Legs)

Sonntag, 2. März ab 20:00 Uhr: Halbfinals (Best of 21 Legs)

Sonntag, 2. März ab 13:45 Uhr: Viertelfinals (Best of 19 Legs)

Samsag, 1. März ab 20:00 Uhr: Achtelfinals (Best of 19 Legs)

Samstag, 1. März ab 13:30 Uhr: 5. Runde (Best of 19 Legs)

Freitag, 28. Februar ab 20:00 Uhr: 4. Runde (Best of 19 Legs)

Freitag, 28. Februar ab 12:00 Uhr: 1. bis 3. Runde (Best of 11 Legs)

UK Open 2025 live: Wann steigen die deutschen Darts-Stars ein?

Zwölf deutsche Spieler gehen bei den UK Open 2025 an den Start. Sechs Darts-Stars davon müssen bereits in Runde eins ran. Die Übersicht der ersten Partien der Deutschen:

1. Runde: Niko Springer vs. Cor Dekker

1. Runde: Kai Gotthardt vs. Tommy Lishman

1. Runde: Dominik Grüllich vs. Danny Jansen

1. Runde: Maximilian Czerwinski vs. Maik Kuivenhoven

1. Runde: Leon Weber vs. Alexander Merkx

1. Runde: Max Hopp vs. Shaun Fox

2. Runde: Tim Wolters vs. Danny Lauby

2. Runde: Lukas Wenig vs. Paul Rowley / Karel Sedlacek

3. Runde: Gabriel Clemens vs. Ricky Evans

3. Runde: Florian Hempel vs. Jermaine Wattimena

4. Runde: Martin Schindler vs. tba

4. Runde: Ricardo Pietreczko vs. tba