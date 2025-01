Die Major-Saison im Darts wird mit dem Winmau World Masters eröffnet. Die deutsche Herrlichkeit ist dabei jedoch schon früher als erhofft am Ende. Das Wichtigste im Live-Ticker.

+++ Update 31.01.: Turnierrekord! Clayton bezwingt Schindler+++

Es ist noch nicht so richtig das Jahr für die deutschen Darts-Stars. Nachdem am Donnerstag Florian Hempel gegen Gerwyn Price klar den Kürzeren gezogen hatte, trug einzig und alleine Martin Schindler die deutschen Hoffnungen bei den Winmau World Masters. Diese zerbrachen aber durch eine 1:3-Niederlage gegen einen überragend aufspielenden Gegner.

Im Duell mit dem Waliser Jonny Clayton fand Schindler zwar ordentlich in die Partie, jedoch gab er den ersten Satz mit 1:2 ab. Clayton kam in Satz zwei in einen absoluten Flow, ging mit 2:0 in Führung und alles sah danach, als würde Schindler ähnlich glatt scheitern wie Hempel am Vortag.

Schindler gab aber nicht klein bei, breakte Clayton im dritten Satz und konnte auf 1:2 verkürzen. Im vierten Satz schlug der Waliser postwendend mit einem Break zurück und stellte damit die Weichen auf den Sieg. Zwar hatte Schindler die Chance auf das Re-Break, scheiterte jedoch zweimal an der Doppel-16, was Clayton auf Anhieb bestrafte und ins Achtelfinale einzog.

Allzu viel hat sich Schindler jedoch nicht vorzuwerfen, wenn man bedenkt, dass Clayton mit einem Average von 112,77 einen neuen Turnierrekord aufgestellt hat.