Darts-WM 2026: Beau Greaves gegen die Großen - eine Frau mischt die Szene auf

Die Engländerin Beau Greaves beweist, dass Talent keine Geschlechtergrenzen kennt. Bei der WM nimmt sie es mit der Weltspitze auf.

Vor Lob kann sich Beau Greaves kaum noch retten. 86 Siege in Serie, drei WM-Titel und 13 Turniersiege bei den Frauen am Stück - und Luke Littler hat sie auch schon besiegt: Die 21 Jahre alte Engländerin mischt die Darts-Szene auf, sogar der Weltmeister fürchtet sich bereits.

Sie selbst hätte das niemals für möglich gehalten.

"Männer und Frauen sollten getrennt Darts spielen", hatte Greaves noch im vergangenen Jahr skeptisch gesagt: "Ich glaube einfach nicht, dass wir jemals gut genug sein werden, um gegen Spieler wie Luke Humphries, Michael van Gerwen oder Littler anzutreten."

Doch das ist sie. Im Halbfinale der Junioren-WM warf sie Littler aus dem Turnier, Greaves überzeugte dabei mit einem herausragenden Average von 105 Punkten, dem drei Jahre jüngeren Littler genügten auch 107 Zähler im Schnitt nicht. Bei einem Show-Event wenig später wiederholte Greaves ihren Triumph über ihren Landsmann.

"Was für ein Talent", sagte der 18-jährige Littler nach seiner zweiten Pleite innerhalb von drei Wochen - und fügte nicht ganz ernst gemeint an: "Nimm die Tourkarte lieber nicht an." Diese hat sich Greaves, die aus Doncaster bei Sheffield stammt, über die Nachwuchsserie der PDC gesichert. Im kommenden Jahr wird sie somit als erst zweite Frau fest auf der Profitour spielen.

Jetzt steht die WM an.

Erster Gegner ist am Freitag Team-Weltmeister Daryl Gurney aus Nordirland. "Niemand will gegen Beau spielen. Sie ist eine großartige Dartsspielerin", sagte Gurney über sein Los.