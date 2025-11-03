Anzeige
Darts: Weltmeister Luke Littler besteht endlich Fahrprüfung - im siebten Versuch

  • Aktualisiert: 03.11.2025
  • 12:54 Uhr
  • SID

Es war schon fast ein Running Gag, doch nun ist es endlich soweit: Luke Littler hat seinen Führerschein!

Grünes Licht für den Darts-Weltmeister: Nach seinen sechs vergeblichen Versuchen in der Theorie hat Luke Littler seine praktische Führerscheinprüfung im ersten Anlauf bestanden.

Eine Fahrschule aus Littlers Heimatort Warrington in England teilte ein Bild des 18-Jährigen, der mit seinem Führerschein lächelnd vor einem BMW posiert.

Auch Littler selbst postete das Foto später.

2025 Betfred World Matchplay - Day Six

"Gratulation an Luke Littler zum Bestehen seiner Fahrprüfung heute in Warrington bei seinem ersten Versuch mit NULL Fahrfehlern", schrieb die Fahrschule unter den Beitrag: "Absolut großartige Leitung, jetzt genieße dieses Auto."

Luke Littler: Auto hat er schon, Führerschein fehlte noch

Einen Wagen besitzt "The Nuke" bereits seit einiger Zeit, nun darf er ihn auch endlich fahren.

Bislang war Littler von der Familie zu verschiedenen Terminen gebracht worden.

Im September hatte der Darts-Superstar erst im siebten Versuch den theoretischen Test gemeistert und dabei im Multiple-Choice-Teil 43 von 43 benötigten Punkten erreicht.

Auch interessant: Darts: Deutsche Profis enttäuschen bei Quali zum Grand Slam - mit einer Ausnahme

