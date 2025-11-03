Es war schon fast ein Running Gag, doch nun ist es endlich soweit: Luke Littler hat seinen Führerschein!

Grünes Licht für den Darts-Weltmeister: Nach seinen sechs vergeblichen Versuchen in der Theorie hat Luke Littler seine praktische Führerscheinprüfung im ersten Anlauf bestanden.

Eine Fahrschule aus Littlers Heimatort Warrington in England teilte ein Bild des 18-Jährigen, der mit seinem Führerschein lächelnd vor einem BMW posiert.

Auch Littler selbst postete das Foto später.