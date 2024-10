Darts: Eklat um PDC-Star Leighton Bennett - nach Manipulations-Vorwürfen suspendiert

Die Darts-Welt steht unter Schock: PDC-Youngster Leighton Bennett wird Wettmanipulation während mehrerer Spiele vorgeworfen.

von Tom Offinger

Schwere Vorwürfe gegen den früheren BDO-Jugend-Weltmeister Leighton Bennett.

Wie die Darts Regulation Authority (kurz: DRA) in einem Statement bekanntgab, wurde der 18-Jährige mit sofortiger Wirkung von allen von ihr organisierten Wettbewerben suspendiert. Die Hintergründe der Strafe haben es durchaus in sich: So wird der Engländer verdächtigt, Wettmanipulation in mehreren Fällen begangen zu haben.

Der DRA, die sich als offizieller Regelhüter des Dartsports versteht und alle Spiele der PDC beaufsichtigt, seien schon im September 2023 ganze vier Partien aus der "MODUS Super Series" gemeldet worden, die als verdächtig bewertet werden, heißt es weiter.

Am 6. und 8. September des vergangenen Jahres absolvierte "Boom Boom" zwei Partien gegen Mindaugas Barauskas und jeweils eine gegen Benjamin Drue-Reus und Ryan Harrington. Gegen die Gegner des Engländers bestehe hingegen kein Verdacht.