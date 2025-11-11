Deutsche Dartsfans dürfen sich auf die K.O.-Phase der Grand Slam of Darts freuen. Neben Lukas Springer und Martin Schindler hat sich Lukas Wenig nach einem 5:1-Sieg gegen Cameron Crabtree ebenfalls für die Runde der letzten 16 qualifiziert. Dort wartet nun ein Deutschland-Duell.

Lukas Wenig zeigt sich gegen den Engländer von seiner besten Seite. Der Deutsche setzte sich im direkten Duell um den letzten Achtelfinalspot der Gruppe H durch und ließ Crabtree mit einem 5:1-Sieg keine Chance.

Der 31-jähriger Marburger checkte beim Stand von 1:1 eine 167 zum Break. Von diesem Zeitpunkt an war der Spielverlauf klar an der Seite des Deutschen. Crabtree konnte an keinem Punkt der Partie sein Spiel durchziehen und hat nach der Niederlage auch keine Chance mehr auf einen Platz in der K.O.-Runde.

Im Achtelfinale folgt nun ein Duell der Deutschen. Lukas Wenig trifft nun auf seinen Landsmann Niko Springer.