Grand Slam of Darts
Grand Slam of Darts: Lukas Wenig als dritter Deutscher im Achtelfinale - Nun wartet Niko Springer
- Aktualisiert: 11.11.2025
- 22:15 Uhr
- Leon Kerninger
Deutsche Dartsfans dürfen sich auf die K.O.-Phase der Grand Slam of Darts freuen. Neben Lukas Springer und Martin Schindler hat sich Lukas Wenig nach einem 5:1-Sieg gegen Cameron Crabtree ebenfalls für die Runde der letzten 16 qualifiziert. Dort wartet nun ein Deutschland-Duell.
Lukas Wenig zeigt sich gegen den Engländer von seiner besten Seite. Der Deutsche setzte sich im direkten Duell um den letzten Achtelfinalspot der Gruppe H durch und ließ Crabtree mit einem 5:1-Sieg keine Chance.
Der 31-jähriger Marburger checkte beim Stand von 1:1 eine 167 zum Break. Von diesem Zeitpunkt an war der Spielverlauf klar an der Seite des Deutschen. Crabtree konnte an keinem Punkt der Partie sein Spiel durchziehen und hat nach der Niederlage auch keine Chance mehr auf einen Platz in der K.O.-Runde.
Im Achtelfinale folgt nun ein Duell der Deutschen. Lukas Wenig trifft nun auf seinen Landsmann Niko Springer.
Grand Slam of Darts: Springer spielt mit Fans und verliert Anschluss
Dieser hätte sich mit einem Erfolg gegen Greaves den Gruppensieg in der ohnehin schon sehr schweren Gruppe geholt. Trotz der 3:5-Niederlage stand der Deutsche aber bereit sicher in der Knockout-Runde.
Dabei begann das Match für den Mainzer perfekt. Schnell führte Springer mit 3:0 und hatte die Augen auf dem dritten Sieg im dritten Spiel, doch Greaves schaffte den Anschluss und verkürzte auf 2:3.
Danach begann Springer im sechsten Leg bei 67 verbleibenden Punkten mit dem Publikum zu spielen. Nach Buhrufen aus den Zuschauerreihen drehte er sich um und stoppte seinen Spielflow. Ein fataler Fehler, der ihn aus dem Rhythmus brachte und am Ende das Match kostete. Die dreifache Weltmeisterin Beau Greaves gewann fünf Legs in Folge und holte ihren ersten Sieg in der Gruppe.
Makellos: Luke Littler sichert sich Platz eins in Gruppe E
Der aktuelle Weltmeister Luke Littler bleibt beim Grand Slam of Darts weiterhin unantastbar. Die Nummer zwei der Welt besiegte Daryl Gurney im letzten Spiel der Gruppe klar mit 5:1.
Littler stand bereits vor dem dritten Match in der Gruppe in den letzten 16 des Turniers. Nach Erfolgen gegen Connor Scutt und Karel Sedlacek folgte nun ein glattes Spiel gegen Gurney. Der Gegner des Engländers im Achtelfinale steht noch nicht fest.