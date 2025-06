Nach dem frühen Ausscheiden bei der Team-WM, müssen sich Luke Littler und Luke Humphries gegen massive Kritik wehren.

Luke Littler und Luke Humphries waren als absolute Top-Favoriten zum World Cup of Darts gereist, doch bereits im Achtelfinale musste sich das englische Duo gegen Martin Schindler und Ricardo Pietreczko geschlagen geben und den Heimweg antreten.

Für Ex-Weltmeister und Darts-Legende Dennis Priestley war die Leistung der beiden Superstars Grund genug, um heftig gegen diese auszuteilen.

"Sie haben ihr Land beim World Cup of Darts im Stich gelassen. Nachdem, was wir gehört haben, haben sie nicht zusammen gesessen oder zusammen trainiert", so der 74-Jährige in einem Interview mit "OLBG".

Zudem zeigte er sich überrascht darüber, dass Littler und Humphries zuletzt als "Member of Order of the British Empire" ausgezeichnet wurden: "Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass einer der beiden genug getan hat, um das zu verdienen."