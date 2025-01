Showdown in Kalkar! Für viele deutsche Darts-Spieler geht es am Sonntag in der Q-School um alles oder nichts.

Am Sonntag geht es für zahlreiche deutsche Darts-Spieler um nicht weniger als ihre mittelfristige berufliche Zukunft.

Am letzten Tag der Q-School in Kalkar, bei der insgesamt 16 PDC-Tourcards für die nächsten zwei Jahre vergeben werden, haben noch sechs Deutsche zumindest theoretische Chancen auf die begehrten Tickets.

Kai Gotthardt sicherte sich mit seinem Turniersieg am zweiten Tag bereits seine Tourcard und darf damit nun in diesem und im folgenden Jahr an den Turnieren der PDC teilnehmen.

Die Chance darauf haben auch noch YouTube-Star Marcel "Scorpion" Althaus und Max Hopp, die am vierten und entscheidenden Tag ihre Auftaktrunden überstanden.