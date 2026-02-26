4. Spieltag
Premier League Darts: Littler provoziert, Rock feiert Neundarter und Bunting den Sieg
- Veröffentlicht: 26.02.2026
- 23:53 Uhr
- ran.de
Der vierte Spieltag der Darts Premier League hatte wieder jede Menge zu bieten. Josh Rock ließ sich für einen emotionalen Neundarter feiern, Stephen Bunting für den Sieg.
Erster Sieg bei der Darts Premier League für Stephen Bunting: Der Engländer setzte sich im Finale des vierten Spieltags in Belfast nach einer starken Leistung souverän gegen den Niederländer Gian van Veen mit 6:2 durch. Der Erfolg im Finale war zu keiner Zeit gefährdet.
Bunting ist der vierte Tagessieger der Premier League 2026 nach Gerwyn Price, Michael van Gerwen und Jonny Clayton. Für Bunting waren es sogar die ersten Siege überhaupt in diesem Premier-League-Jahr.
Bitter: Für van Veen war es die dritte Niederlage in seinem dritten Finale in diesem Jahr. Bunting war im Halbfinale mit 6:0 über Clayton hinweggefegt, van Veen hatte sich mit 6:5 gegen Price durchgesetzt. Clayton liegt nach dem vierten Spieltag in Führung. In der kommenden Woche findet in Cardiff der fünfte Spieltag statt.
Darts Premier League: Rock feiert Neundarter
Für ein Highlight sorgte Josh Rock, dem bei seinem Heimspiel ein Neundarter gelang.
Ein spezieller Moment war es: Der Nordire ließ sich dafür vom Publikum feiern, jubelte auf der Bühne ausgelassen, zeigte sich ob des Kunststücks emotional, verlor sein erstes Spiel gegen van Veen aber trotzdem deutlich mit 2:6.
Darts Premier League: Frühes Aus für Luke Littler
Weltmeister Luke Littler hingegen ist noch nicht wirklich drin in der Premier League und ist bereits im Viertelfinale ausgeschieden. Nach dem 3:6 in seinem Auftaktspiel gegen Clayton war das Turnier für ihn bereits beendet.
Es war das dritte Mal in diesem Jahr, dass er in der Premier League sein Auftaktspiel verlor. Er steht bei einem Sieg aus bislang fünf Spielen.
Dabei legte er sich in Belfast einmal mehr mit dem Publikum an, als es einzelne Pfiffe gab. Als er anschließend zum Leg-Gewinn checkte, forderte er das Publikum mit einer Geste auf, ruhiger zu sein. Das Resultat Buhrufe.
Auch für van Gerwen war früh Schluss, er verlor sein Auftaktspiel gegen Price 5:6. Van Gerwen hatte in der vergangenen Woche krankheitsbedingt gefehlt.