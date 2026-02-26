Premier League Darts: Littler provoziert, Rock feiert Neundarter und Bunting den Sieg

Der vierte Spieltag der Darts Premier League hatte wieder jede Menge zu bieten. Josh Rock ließ sich für einen emotionalen Neundarter feiern, Stephen Bunting für den Sieg.

Erster Sieg bei der Darts Premier League für Stephen Bunting: Der Engländer setzte sich im Finale des vierten Spieltags in Belfast nach einer starken Leistung souverän gegen den Niederländer Gian van Veen mit 6:2 durch. Der Erfolg im Finale war zu keiner Zeit gefährdet.

Bunting ist der vierte Tagessieger der Premier League 2026 nach Gerwyn Price, Michael van Gerwen und Jonny Clayton. Für Bunting waren es sogar die ersten Siege überhaupt in diesem Premier-League-Jahr.

Bitter: Für van Veen war es die dritte Niederlage in seinem dritten Finale in diesem Jahr. Bunting war im Halbfinale mit 6:0 über Clayton hinweggefegt, van Veen hatte sich mit 6:5 gegen Price durchgesetzt. Clayton liegt nach dem vierten Spieltag in Führung. In der kommenden Woche findet in Cardiff der fünfte Spieltag statt.