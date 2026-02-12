Darts-Superstar Michael van Gerwen verpasst in Antwerpen den zweiten Premier-League-Tagessieg in Folge.

Darts-Superstar Michael van Gerwen hat den zweiten Tagessieg am zweiten Abend der Premier League Darts verpasst. Der Niederländer unterlag im Finale in Antwerpen mit 3:6 gegen Gerwyn Price.

Der "Iceman" hatte zunächst den besseren Start erwischt und war frühzeitig mit 2:0 in Führung gegangen. Zwar drehte MvG in der Folge mit zwei Highfinishes (167 und 160 Punkte) auf, den Schwung des 2:2-Ausgleichs konnte er aber nicht nutzen.

Stattdessen wurde Price wieder stärker, gewann vier der folgenden fünf Legs und schnappte sich den Tagessieg. Der Waliser brachte es dabei auf einen Average von 104,44 Punkten, van Gerwen kam auf durchschnittlich 96,29 Zähler.

Für "Mighty Mike" ist es bereits die zweite Pleite gegen Price in kürzester Zeit. Bereits am vergangenen Dienstag hatte der Niederländer beim zweiten Players Championship Turnier in Hildesheim gegen ihn verloren, kassierte dabei sogar einen 0:6-Whitewash.

Am ersten Premier-League-Abend in Newcastle hatte noch van Gerwen das Finale gegen Gian van Veen mit 6:4 gewonnen.