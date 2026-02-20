- Anzeige -
3. Spieltag

Premier League Darts: Jonny Clayton triumphiert in Glasgow - Klarer Erfolg gegen Luke Littler inklusive

  • Veröffentlicht: 20.02.2026
  • 06:30 Uhr
Ohne den erkrankten Michael van Gerwen fand in Glasgow der 3. Spieltag der Darts Premier League statt. Jonny Clayton holte sich den Tagessieg.

Jonny Clayton hat bei der dritten Runde der Premier League Darts in der OVO Hydro Arena von Glasgow den Sieg errungen. Der Waliser besiegte im Finale Gian van Veen mit 6:2 und führt nun die Tabelle an. Michael van Gerwen fiel krankheitsbedingt aus.

Durch van Gerwens Absage rückte Luke Littler kampflos ins Halbfinale vor. Die Viertelfinals ergaben folgende Ergebnisse: Gian van Veen gewann gegen Stephen Bunting mit 6:3, Luke Humphries besiegte Josh Rock mit 6:2, und Jonny Clayton setzte sich gegen Gerwyn Price mit 6:3 durch – sein erster Sieg gegen Price nach zehn Niederlagen in Folge.

Darts Premier League: Littler ohne Chance gegen Clayton

Im Halbfinale siegte van Veen gegen Humphries mit 6:5, während Clayton Littler mit 6:1 bezwang. Littler fand in diesem Match nie einen Zugriff.

Im Finale zeigte Clayton einen Average von über 104 und beendete das Match mit einem 156-Checkout.

Clayton kommentierte: "Es ist eine große Ehre, hier zu gewinnen, besonders nach dem Sieg über Gerwyn." Van Veen, der sein zweites Finale in drei Wochen erreichte, sagte: "Jonny war heute unschlagbar."

Die nächste Runde findet in Newcastle statt. Ob van Gerwen teilnimmt, bleibt abzuwarten. Die Premier League ist als Einladungsturnier nicht relevant für die Order of Merit.

