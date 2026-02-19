Premier League Darts im Stream auf Joyn
Darts - Premier League heute in Glasgow: Top-Star muss krankheitsbedingt absagen
- Aktualisiert: 19.02.2026
- 20:13 Uhr
Michael van Gerwen hat seine Teilnahme am 3. Spieltag der Premier League abgesagt. Den Niederländer plagen gesundheitliche Probleme.
Schock kurz vor dem 3. Spieltag der Premier League Darts! Superstar Michael van Gerwen wird in Glasgow nicht antreten.
Der Niederländer hat seine Teilnahme krankheitsbedingt abgesagt. Das gab die PDC auf ihrer Homepage bekannt.
Das Aus des 36-Jährigen hatte sich bereits angedeutet. Zuletzt hatte Freund und Ex-Profi Vincent van der Voort in seinem Podcast "Darts Draait Door" erklärt: "Er hat sich etwas eingefangen und nimmt Antibiotika. Ich kann noch nicht sagen, dass er dabei ist. Wir warten die kommenden Tage ab. Es laufen Untersuchungen, und ich hoffe, dass sie schnell herausfinden, was es ist, damit es gelöst wird. Es besteht die Möglichkeit, dass er nicht dabei ist."
Van Gerwen selbst entschuldigte sich nach der Absage über "Instagram" bei seinen Fans und bedankte sich für den Support.
Michael van Gerwen startete gut in die Premier League Darts
Die unfreiwillige Absage kommt für "MvG" zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Nach zuletzt schwierigen Monaten hatte er an den ersten beiden Spieltagen der Premier League gute Leistungen gezeigt.
Den Auftakt in Newcastle konnte der dreimalige Weltmeister gewinnen, am zweiten Spieltag verlor er erst im Finale gegen Gerwyn Price (3:6).
Seine Tabellenführung wird van Gerwen nun womöglich verlieren. Aufgrund seiner Absage wird er keine Punkte und eine Leg-Differenz von -6 erhalten. Viertelfinal-Gegner Luke Littler bekommt damit ein Freilos und wird im Halbfinale auf den Sieger der Partie zwischen Jonny Clayton und Price treffen.