DEL live 2025/26 - Straubing Tigers vs. Eisbären Berlin: Top-Spiele der DEL im Joyn-Livestream
- Aktualisiert: 19.11.2025
- 12:34 Uhr
Die Saison 2025/26 in der deutschen Eishockey-Liga (DEL) hat begonnen. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.
Die Saison 2025/26 in der deutschen Eishockey-Liga (DEL) hat begonnen. Als Titelverteidiger gehen die Eisbären Berlin in die neue DEL-Spielzeit, die 32. Spielzeit der Wettbewerbs-Historie.
Auf Joyn könnt ihr jede Woche Spiele der DEL im kostenlosen Livestream verfolgen.
DEL 2025/26 im kostenlosen Joyn-Stream: Welches Spiel wird diese Woche übertragen?
- Begegnung: Straubing Tigers vs. Eisbären Berlin
- Wettbewerb: Deutsche Eishockey Liga, 20. Spieltag
- Datum und Uhrzeit: 23. November; 16:30 Uhr
- Spielort: Eisstadion Am Pulverturm, Straubing
DEL 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?
In der DEL-Saison 2025/26 sind 14 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Handball-Spielklasse.
DEL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?
Ja! Jede Woche wird in der Saison 2025/26 ein Spiel der Deutschen Eishockey-Liga über Joyn im Livestream zu sehen sein.
Das Wichtigste zur DEL in Kürze
DEL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im auf Free-TV verfolgen?
Ja, ausgewählte Spiele der DEL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen. DF1 zeigt jeden Sonntag eine Partie ab 16:30 Uhr im Free-TV.
DEL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?
Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es alle Partien im Livestream bei Magenta Sport. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.