Deutsche Eishockey-Liga Live bei joyn

DEL live 2025/26: Top-Spiele der DEL im Joyn-Stream - welche Partie läuft diese Woche kostenlos im Free-TV?

  • Aktualisiert: 26.11.2025
  • 15:47 Uhr
Die Saison 2025/26 in der deutschen Eishockey-Liga (DEL) hat begonnen. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 in der deutschen Eishockey-Liga (DEL) hat begonnen. Als Titelverteidiger gehen die Eisbären Berlin in die neue DEL-Spielzeit, die 32. Spielzeit der Wettbewerbs-Historie.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche Spiele der DEL im kostenlosen Livestream verfolgen.

Hayden Shaw (Adler Mannheim, 82) Daniel Fischbuch (Iserlohn Roosters, 71), GER, Iserlohn Roosters vs. Adler Mannheim, Eishockey, Penny-DEL, 21. Spieltag, Spielzeit 2025 2026, 23.11.2025, GER, Iserl...

Adler Mannheim – Pinguins Bremerhaven: DEL am 30.11. ab 16:15 Uhr im Livestream auf Joyn

Verfolge ausgewählte Spiele der DEL im Livestream auf Joyn.

ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der Saison 2025/26 in der deutschen Eishockey-Liga (DEL).

DEL 2025/26 im kostenlosen Joyn-Stream: Welches Spiel wird übertragen?

  • Begegnung: Adler Mannheim – Pinguins Bremerhaven
  • Wettbewerb: Deutsche Eishockey Liga, 21. Spieltag
  • Datum und Uhrzeit: 30. November; 16:30 Uhr
  • Spielort: Eisstadion Am Pulverturm, Straubing

DEL 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?

In der DEL-Saison 2025/26 sind 14 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Handball-Spielklasse.

Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

DEL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche wird in der Saison 2025/26 ein Spiel der Deutschen Eishockey-Liga über Joyn im Livestream zu sehen sein.

Das Wichtigste zur DEL in Kürze

  • Spielplan

  • Tabelle

DEL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im auf Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Spiele der DEL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen. DF1 zeigt jeden Sonntag eine Partie ab 16:30 Uhr im Free-TV.

DEL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es alle Partien im Livestream bei Magenta Sport. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

News und Videos zur DEL
Patrick Hager (l.) im Duell mit Marcel Brandt
News

DEL: Straubing verliert erneut - Köln siegt im Klassiker

  • 25.11.2025
  • 22:16 Uhr
Knieveletzung stoppt Ty Ronning
News

Eisbären weiter im Pech: Auch Ronning fällt aus

  • 25.11.2025
  • 16:10 Uhr
Zwangspause für Mathias Niederberger
News

Red Bull München wochenlang ohne Niederberger

  • 25.11.2025
  • 10:13 Uhr
Konsterniert: Tigers-Coach Craig Woodcroft
News

DEL: Spitzenreiter Straubing außer Tritt

  • 23.11.2025
  • 20:25 Uhr
Straubings Torhüger Florian Bugl
News

DEL: Tabellenführer Straubing rutscht aus

  • 21.11.2025
  • 22:05 Uhr
Matchwinner Austin Ortega
News

Dresden beendet Torflaute - und Niederlagenserie

  • 19.11.2025
  • 19:01 Uhr
Matthias Plachta bleibt ein Adler
News

DEL: Mannheim verlängert mit Spieler-Quartett

  • 18.11.2025
  • 19:57 Uhr
Die Adler haben wieder Grund zum Jubeln
News

DEL: Adler beenden ihre Negativserie

  • 16.11.2025
  • 19:20 Uhr
Straubing jubelt auch in Augsburg
News

Neun Treffer in Augsburg: Straubing dominiert weiter

  • 14.11.2025
  • 22:17 Uhr
Bennet Roßmy traf doppelt für Bremerhaven
News

DEL: Bremerhaven springt vorerst auf Platz zwei

  • 13.11.2025
  • 21:53 Uhr